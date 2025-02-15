Почему обменники в России продают старые и новые доллары по разным ценам

Обменные пункты злоупотребляют высоким спросом на доллары нового образца для завышения цен. Новые купюры были бы предпочтительным выбором для туристов, учитывая высокую защищенность этих денег от подделок и широкое принятие их за рубежом, сообщил заместитель главы комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
«Старые доллары меньше защищены от подделок. Они не принимаются или мало принимаются на ряде туристических направлений... Поэтому новые доллары являются предпочтительными для людей, которые едут отдыхать... Некоторые считают, что новых долларов мало, спрос на них высокий, то, соответственно, их могут продавать по более высокому курсу», — отметил Делягин в разговоре с «Лентой.ру».
Эксперт при этом отметил, что с начала 2022 года, после введения против России международных санкций, официальный ввоз наличной иностранной валюты в Россию был остановлен. Количество новых банкнот на рынке существенно сократилось.
Кроме того, Делягин предложил государственные закупки новых долларов как меру для стабилизации рынка и снижения ажиотажа. Это помогло бы уравновесить спрос и предложение на рынке и предотвратить необоснованное завышение цен на новые доллары в обменных пунктах.
Ранее россиян призвали воздержаться от спонтанной закупки валюты. По словам главы комитета Госдумы по вопросам собственности Сергея Гаврилова, укрепление российского рубля не должно становиться причиной для импульсивных покупок иностранной валюты. Эксперт советует обратить внимание на активы, номинированные в рублях.
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