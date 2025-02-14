Россиян призвали воздержаться от спонтанной закупки валюты

Укрепление рубля не является поводом для спонтанной покупки валюты, лучше обратить внимание на рублевые активы. Об этом заявил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, член Национального финансового Совета Банка России Сергей Гаврилов (КПРФ).
«Укрепление рубля не является поводом для спонтанных действий. Принятие финансовых решений требует оценки рисков. Более разумно инвестировать в рублевые активы с учетом долгосрочных перспектив, чем покупать валюту импульсивно», — передает РИА Новости слова Гаврилова. По его мнению, в текущих условиях, вместо покупки валюты стоит обратить внимание на рублевые активы.
Парламентарий отметил, что облигации высокотехнологичных российских компаний могут быть надежным способом сохранить капитал. Привлекательные ставки по депозитам в некоторых банках позволяют получить доходность выше инфляции, что снижает риски валютной волатильности и защищает сбережения. Депутат также отметил, что укрепление рубля, скорее всего, временно, и фундаментальные факторы, такие как инфляция и экспорт, могут привести к его ослаблению в ближайшие месяцы.
Ранее URA.RU рассказывало о том, что на фоне новостей о телефонном разговоре президентов России и США, российский рынок значительно вырос. Курс доллара к рублю на Форекс упал ниже 90 рублей, что произошло впервые за последние пять месяцев. Обменники приостановили свою работу в связи с произошедшим.
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