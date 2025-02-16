Сбежавший из учебного центра ВСУ в Великобритании киевлянин стал гражданином РФ

Боец ВСУ Валерий С., который сбежал из учебного центра в Великобритании и прошел 70 километров пешком, чтобы вылететь в Россию, получил российское гражданство. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Сбежавший из лагеря ВСУ в Великобритании киевлянин получил гражданство РФ», — передает ТАСС слова Владимира Сальдо. Ранее стало известно, что сотрудники военкомата задержали жителя Киева в октябре 2024 года и принудительно мобилизовали, отправив в учебный центр в Великобритании. Не желая стрелять в людей, Валерий С. сбежал из лагеря.
Пройдя 70 километров до города Манчестер, сбежавший боец сел на электричку до Лондона, а оттуда вылетел в Москву. После этого он перебрался в Херсонскую область.
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