Сбежавший из учебного центра ВСУ в Великобритании киевлянин стал гражданином РФ

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Боец, сбежавший из лагеря ВСУ в Херсонскую область, стал гражданином РФ
Боец, сбежавший из лагеря ВСУ в Херсонскую область, стал гражданином РФ Фото:
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Боец ВСУ Валерий С., который сбежал из учебного центра в Великобритании и прошел 70 километров пешком, чтобы вылететь в Россию, получил российское гражданство. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. 

«Сбежавший из лагеря ВСУ в Великобритании киевлянин получил гражданство РФ», — передает ТАСС слова Владимира Сальдо. Ранее стало известно, что сотрудники военкомата задержали жителя Киева в октябре 2024 года и принудительно мобилизовали, отправив в учебный центр в Великобритании. Не желая стрелять в людей, Валерий С. сбежал из лагеря. 

Пройдя 70 километров до города Манчестер, сбежавший боец сел на электричку до Лондона, а оттуда вылетел в Москву. После этого он перебрался в Херсонскую область.

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Боец ВСУ Валерий С., который сбежал из учебного центра в Великобритании и прошел 70 километров пешком, чтобы вылететь в Россию, получил российское гражданство. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.  «Сбежавший из лагеря ВСУ в Великобритании киевлянин получил гражданство РФ», — передает ТАСС слова Владимира Сальдо. Ранее стало известно, что сотрудники военкомата задержали жителя Киева в октябре 2024 года и принудительно мобилизовали, отправив в учебный центр в Великобритании. Не желая стрелять в людей, Валерий С. сбежал из лагеря.  Пройдя 70 километров до города Манчестер, сбежавший боец сел на электричку до Лондона, а оттуда вылетел в Москву. После этого он перебрался в Херсонскую область.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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