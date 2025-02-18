Экономист сообщил об отказе банков переоформлять старые вклады по новым ставкам

Некоторые банки не желают переоформлять депозиты, которые были оформлены россиянами до повышения ставок. А некоторые финансовые организации отказываются принимать от клиентов наличные купюры, выпущенные ранее. Об этом сообщил экономист Андрей Гиринский.
«Банки не воспринимают, как новые, средства, которые уже числились на их балансе и платить за них повышенный процент. Если раньше депозиты открывали по ставкам 10-15%, то теперь 21% и более далеко не редкость. В этом случае можно забрать деньги из банка, подержать их два-три месяца, а потом открывать новый вклад», — рассказал Гиринский. Его слова передает агентство «Прайм».
Эксперт отметил, что пожаловаться на отказ финансовых организаций в оформлении старого вклада по новым ставкам, можно в Центробанк. За последний год за помощью регулятора, сообщает Гиринский, обратилось в двое больше потребителей. Но более простым решением по мнению экономиста может стать перевод средств в другой банк, где можно получить выгодные условия по актуальным ставкам.
Что касается старых или изношенных банкнот, особенно крупного номинала, то они часто становятся объектом подделок. Следовательно, к ним требуется особое внимание. Однако их количество уменьшается, что частично связано с уменьшением объемов наличного оборота в экономике, отмечает эксперт.
Важно помнить, что закон требует от банков принимать банкноты любых годов выпуска, которые все еще находятся в обращении, включая изношенные и грязные купюры, хотя это может сопровождаться некоторыми ограничениями. Если банк отказывает без оснований в обмене купюры, Гиринский советует запросить письменный отказ или подать претензию, а после получения ответа можно написать жалобу в Банк России.
Ранее стало известно, что объем сбережений россиян в наличной иностранной валюте сократился и возвращается к докризисным показателям. На начало 2024 года сумма накоплений составила 92,4 миллиарда долларов, что на 5% меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствую данные Банка России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.