Экономист сообщил об отказе банков переоформлять старые вклады по новым ставкам

Экономист Гиринский: банки не хотят переоформлять старые вклады по новым ставкам
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожаловаться на отказ финансовых организаций в оформлении старого вклада по новым ставкам, можно в Центробанк, советует экономист
Пожаловаться на отказ финансовых организаций в оформлении старого вклада по новым ставкам, можно в Центробанк, советует экономист Фото:

Некоторые банки не желают переоформлять депозиты, которые были оформлены россиянами до повышения ставок. А некоторые финансовые организации отказываются принимать от клиентов наличные купюры, выпущенные ранее. Об этом сообщил экономист Андрей Гиринский. 

«Банки не воспринимают, как новые, средства, которые уже числились на их балансе и платить за них повышенный процент. Если раньше депозиты открывали по ставкам 10-15%, то теперь 21% и более далеко не редкость. В этом случае можно забрать деньги из банка, подержать их два-три месяца, а потом открывать новый вклад», — рассказал Гиринский. Его слова передает агентство «Прайм». 

Эксперт отметил, что пожаловаться на отказ финансовых организаций в оформлении старого вклада по новым ставкам, можно в Центробанк. За последний год за помощью регулятора, сообщает Гиринский, обратилось в двое больше потребителей. Но более простым решением по мнению экономиста может стать перевод средств в другой банк, где можно получить выгодные условия по актуальным ставкам.

Что касается старых или изношенных банкнот, особенно крупного номинала, то они часто становятся объектом подделок. Следовательно, к ним требуется особое внимание. Однако их количество уменьшается, что частично связано с уменьшением объемов наличного оборота в экономике, отмечает эксперт. 

Важно помнить, что закон требует от банков принимать банкноты любых годов выпуска, которые все еще находятся в обращении, включая изношенные и грязные купюры, хотя это может сопровождаться некоторыми ограничениями. Если банк отказывает без оснований в обмене купюры, Гиринский советует запросить письменный отказ или подать претензию, а после получения ответа можно написать жалобу в Банк России.

Ранее стало известно, что объем сбережений россиян в наличной иностранной валюте сократился и возвращается к докризисным показателям. На начало 2024 года сумма накоплений составила 92,4 миллиарда долларов, что на 5% меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствую данные Банка России.

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Некоторые банки не желают переоформлять депозиты, которые были оформлены россиянами до повышения ставок. А некоторые финансовые организации отказываются принимать от клиентов наличные купюры, выпущенные ранее. Об этом сообщил экономист Андрей Гиринский.  «Банки не воспринимают, как новые, средства, которые уже числились на их балансе и платить за них повышенный процент. Если раньше депозиты открывали по ставкам 10-15%, то теперь 21% и более далеко не редкость. В этом случае можно забрать деньги из банка, подержать их два-три месяца, а потом открывать новый вклад», — рассказал Гиринский. Его слова передает агентство «Прайм».  Эксперт отметил, что пожаловаться на отказ финансовых организаций в оформлении старого вклада по новым ставкам, можно в Центробанк. За последний год за помощью регулятора, сообщает Гиринский, обратилось в двое больше потребителей. Но более простым решением по мнению экономиста может стать перевод средств в другой банк, где можно получить выгодные условия по актуальным ставкам. Что касается старых или изношенных банкнот, особенно крупного номинала, то они часто становятся объектом подделок. Следовательно, к ним требуется особое внимание. Однако их количество уменьшается, что частично связано с уменьшением объемов наличного оборота в экономике, отмечает эксперт.  Важно помнить, что закон требует от банков принимать банкноты любых годов выпуска, которые все еще находятся в обращении, включая изношенные и грязные купюры, хотя это может сопровождаться некоторыми ограничениями. Если банк отказывает без оснований в обмене купюры, Гиринский советует запросить письменный отказ или подать претензию, а после получения ответа можно написать жалобу в Банк России. Ранее стало известно, что объем сбережений россиян в наличной иностранной валюте сократился и возвращается к докризисным показателям. На начало 2024 года сумма накоплений составила 92,4 миллиарда долларов, что на 5% меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствую данные Банка России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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