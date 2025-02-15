У россиян сократился запас наличной валюты

Объем сбережений россиян в наличной иностранной валюте сократился и возвращается к докризисным показателям. На начало 2024 года сумма накоплений составила 92,4 миллиарда долларов, что на 5% меньше по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствую данные Банка России.
«Объем наличной иностранной валюты у российских домохозяйств на 1 января 2025 года составил почти 9,4 трлн руб., или 92,4 млрд долларов в долларовом эквиваленте», — отмечает РБК, опираясь на данные ЦБ. В течение 2024 года объем валютных наличных средств, находящихся в обращении среди населения, уменьшился на 4,9%, что составило 4,7 миллиарда долларов.
Одним из основных факторов, влияющих на изменения в структуре сбережений россиян и сокращение накоплений в иностранной валюте, являются высокие процентные ставки. Главный экономист «Т-Инвестиций» Софья Донец отметила, что высокие ставки оказали влияние на общую динамику наличности. По ее словам, люди не только выходили из рублей, но и не стремились переводить деньги в иностранную валюту, поскольку отдавали предпочтение рублевым инструментам, таким как депозиты, которые обеспечивают хорошую доходность. Она также подчеркнула, что доля валютных сбережений у домохозяйств увеличивалась лишь на короткое время во время девальвации рубля.
Управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов также подчеркивает, что наблюдается растущая мотивация граждан к конвертации своих валютных сбережений в рубли, чтобы получить хороший пассивный доход. Он добавляет, что переток наличности на депозиты в иностранной валюте ограничен, поскольку многие российские банки ввели «самоограничения» на прием таких вкладов, что делает валютные сбережения менее привлекательными для населения.
По данным ЦБ, к началу 2025 года сумма вкладов, принадлежащих частным лицам в российских банках, достигла 40,44 триллиона рублей, что на 38% превышает показатели предыдущего года. Вследствие увеличения ключевой процентной ставки, российские банки повысили привлекательность условий по депозитам для населения. Согласно информации от Агентства по страхованию вкладов, прирост страхованных средств граждан (вклады до 1,4 млн рублей) является наибольшим за последние четырнадцать лет. При этом доля рублевых вкладов составляет 94,2% от общего объема, что равно 38,08 триллиона рублей. Кроме того, объем валютных вкладов на 1 января составляет 23 миллиарда долларов США, что на четыре миллиарда меньше, или почти на 15%, чем в прошлом году. Это уменьшение фиксируется уже третий год подряд.
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