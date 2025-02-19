Доллар обвалился ниже 90 рублей

Доллар достиг отметки в 89 рублей
Курс доллара США снизился до отметки ниже 90 рублей. По данным торгов, стоимость американской валюты составила 89,92 рубля.
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«Доллар США — Российский рубль 89,92», — следует из данных торгов. Они опубликованы на сайте Investing.com.
Ранее 12 февраля наблюдалось снижение курса доллара до отметки в 94 рубля. Это стало первым случаем, когда американская валюта опустилась ниже порога в 97 рублей с ноября 2024 года.
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