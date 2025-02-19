Доллар обвалился ниже 90 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доллар достиг отметки в 89 рублей
Доллар достиг отметки в 89 рублей Фото:

Курс доллара США снизился до отметки ниже 90 рублей. По данным торгов, стоимость американской валюты составила 89,92 рубля.

«Доллар США — Российский рубль 89,92», — следует из данных торгов. Они опубликованы на сайте Investing.com.

Ранее 12 февраля наблюдалось снижение курса доллара до отметки в 94 рубля. Это стало первым случаем, когда американская валюта опустилась ниже порога в 97 рублей с ноября 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курс доллара США снизился до отметки ниже 90 рублей. По данным торгов, стоимость американской валюты составила 89,92 рубля. «Доллар США — Российский рубль 89,92», — следует из данных торгов. Они опубликованы на сайте Investing.com. Ранее 12 февраля наблюдалось снижение курса доллара до отметки в 94 рубля. Это стало первым случаем, когда американская валюта опустилась ниже порога в 97 рублей с ноября 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...