В ЯНАО закрыли автозимник Аксарка — Белоярский

Автозимник Аксарка - Белоярский закрыли в Приуральском районе ЯНАО
В ЯНАО закрыли для проезда автотранспорта автомобильный зимник Аксарка — Белоярский в Приуральском районе. Об этом сообщили в районном ЕДДС.
«Закрыто движение по автозимнику Аксарка-Белоярск», — рассказали на странице ЕДДС во ВКонтакте. Движение перекрыто с 00:40 20 февраля.
Причину перекрытия в ЕДДС не назвали. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО придет шторм и метель. В списке районов, где ветер превысит отметку в 20 метров в секунду Надымский, Пуровский, Тазовский и север Приуральского районов.
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