19 февраля 2025

В ЯНАО закрыли автозимник Аксарка — Белоярский

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Автозимник Аксарка - Белоярский закрыли в Приуральском районе ЯНАО
Автозимник Аксарка - Белоярский закрыли в Приуральском районе ЯНАО Фото:

В ЯНАО закрыли для проезда автотранспорта автомобильный зимник Аксарка — Белоярский в Приуральском районе. Об этом сообщили в районном ЕДДС. 

«Закрыто движение по автозимнику Аксарка-Белоярск», — рассказали на странице ЕДДС во ВКонтакте. Движение перекрыто с 00:40 20 февраля. 

Причину перекрытия в ЕДДС не назвали. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО придет шторм и метель. В списке районов, где ветер превысит отметку в 20 метров в секунду Надымский, Пуровский, Тазовский и север Приуральского районов. 

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В ЯНАО закрыли для проезда автотранспорта автомобильный зимник Аксарка — Белоярский в Приуральском районе. Об этом сообщили в районном ЕДДС.  «Закрыто движение по автозимнику Аксарка-Белоярск», — рассказали на странице ЕДДС во ВКонтакте. Движение перекрыто с 00:40 20 февраля.  Причину перекрытия в ЕДДС не назвали. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО придет шторм и метель. В списке районов, где ветер превысит отметку в 20 метров в секунду Надымский, Пуровский, Тазовский и север Приуральского районов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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