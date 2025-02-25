Пермский застройщик выбрал название для ЖК на месте дома с Есениным

В Перми ООО СЗ «Квартал №137» (девелопер квартала на улице Луначарского, где раньше было недостроенное здание с портретом Сергея Есенина), регистрирует новую торговую марку «Верес». Соответствующая информация размещена на сайте Znakoved 12 февраля.
«Под этим брендом предполагается предоставление строительных услуг, а также услуг по ремонту и установке, включая разработку полезных ископаемых. Название будущего ЖК не называлось. Предположительно, будущий жилой комплекс получит название регистрируемого торгового знака Верес», — передает «Коммерсант-Прикамье».
На участке площадью 3,35 гектара в квартале №137, который ограничен улицами Луначарского, Пушкина, Куйбышева и Комсомольским проспектом, планируется возведение жилых комплексов. В рамках первой очереди строительства компания СЗ «Квартал №137» построит многоквартирный дом с встроенной детской поликлиникой. Поликлиника будет рассчитана на 200 посещений за смену, а ее помещения будут оснащены, в том числе, для выполнения рентгенодиагностики. Площади, предназначенные для поликлиники, будут переданы в краевую собственность. Девелопер застройки — СЗ » Квартал № 137» заключил с краевыми властями соглашение о КРТ.
Ранее URA.RU рассказало, что на участке между улицами Луначарского, Куйбышева, Пушкина и Комсомольским проспектом находился недостроенный корпус Пермской медакадемии. Его не смогли завершить из-за проблем с финансированием. В 2009 году на фасаде недостроя художник Александр Жунев нарисовал портрет поэта Сергея Есенина. В 2017 году объект снесли, а в 2023 году власти решили застраивать участок по механизму комплексного развития территорий. Возводить жилье поручили девелоперу «Специализированный застройщик „Квартал 137“». Компания должна возвести жилой дом с пристроенными помещениями, где расположится поликлиника.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!