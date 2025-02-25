25 февраля 2025

Израиль нанес массированный удар по Сирии. Видео

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ЦАХАЛ атаковала юг Сирии
ЦАХАЛ атаковала юг Сирии Фото:

Израильская армия массированно атаковала объекты в Сирии. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.

«Мы не позволим Сирии превратиться в Ливан. Любая попытка сирийских правительственных сил и террористических организаций укрепиться в зоне безопасности на юге страны будет встречена огнем», — передает пресс-служба ЦАХАЛ слова Каца в своем telegram-канале. 

Ранее Израиль наносил несколько ударов по объектам инфраструктуры в Дамаске. По данным ЦАХАЛ, там находился центр по разработке ракет. 

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Израильская армия массированно атаковала объекты в Сирии. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац. «Мы не позволим Сирии превратиться в Ливан. Любая попытка сирийских правительственных сил и террористических организаций укрепиться в зоне безопасности на юге страны будет встречена огнем», — передает пресс-служба ЦАХАЛ слова Каца в своем telegram-канале.  Ранее Израиль наносил несколько ударов по объектам инфраструктуры в Дамаске. По данным ЦАХАЛ, там находился центр по разработке ракет. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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