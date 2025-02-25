Израильская армия массированно атаковала объекты в Сирии. Об этом заявил министр обороны Израиля Исраэль Кац.
«Мы не позволим Сирии превратиться в Ливан. Любая попытка сирийских правительственных сил и террористических организаций укрепиться в зоне безопасности на юге страны будет встречена огнем», — передает пресс-служба ЦАХАЛ слова Каца в своем telegram-канале.
Ранее Израиль наносил несколько ударов по объектам инфраструктуры в Дамаске. По данным ЦАХАЛ, там находился центр по разработке ракет.
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