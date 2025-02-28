Автобус протаранил остановку на Ленинском проспекте в Петербурге, есть погибший

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На месте работают оперативные службы
На месте работают оперативные службы Фото:

На Ленинском проспекте в Петербурге лазурный автобус протаранил остановку общественного транспорта. Об этом сообщает «Mash на Мойке».

«Лазурный автобус протаранил остановку на Ленинском проспекте — предварительно, есть несколько пострадавших», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». На место происшествия немедленно прибыли оперативные службы. Разбито также несколько легковушек. 

На пересечении Варшавской улицы и Ленинского водитель автобуса №147 не смог адекватно контролировать транспортное средство во время маневра, что привело к столкновению с двумя легковыми автомобилями и автобусом маршрута №13, а также к повреждению остановочного пункта. «78» сообщает об одном погибшем. Подробности выясняются.

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На Ленинском проспекте в Петербурге лазурный автобус протаранил остановку общественного транспорта. Об этом сообщает «Mash на Мойке». «Лазурный автобус протаранил остановку на Ленинском проспекте — предварительно, есть несколько пострадавших», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». На место происшествия немедленно прибыли оперативные службы. Разбито также несколько легковушек.  На пересечении Варшавской улицы и Ленинского водитель автобуса №147 не смог адекватно контролировать транспортное средство во время маневра, что привело к столкновению с двумя легковыми автомобилями и автобусом маршрута №13, а также к повреждению остановочного пункта. «78» сообщает об одном погибшем. Подробности выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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