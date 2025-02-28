Автобус протаранил остановку на Ленинском проспекте в Петербурге, есть погибший

На Ленинском проспекте в Петербурге лазурный автобус протаранил остановку общественного транспорта. Об этом сообщает «Mash на Мойке».
«Лазурный автобус протаранил остановку на Ленинском проспекте — предварительно, есть несколько пострадавших», — пишет telegram-канал «Mash на Мойке». На место происшествия немедленно прибыли оперативные службы. Разбито также несколько легковушек.
На пересечении Варшавской улицы и Ленинского водитель автобуса №147 не смог адекватно контролировать транспортное средство во время маневра, что привело к столкновению с двумя легковыми автомобилями и автобусом маршрута №13, а также к повреждению остановочного пункта. «78» сообщает об одном погибшем. Подробности выясняются.
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