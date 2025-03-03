Экс-депутат из ЯНАО снимет клип про Югру

Бывший депутат заксобрания ЯНАО Елена Лаптандер выпустит полную версию клипа про оленеводов, а также ролик о соседней Югре, где она побывала в минувшие выходные. Своими творческими планами певица поделилась с корреспондентом URA.RU.
«Моего клипа, посвященного оленеводам Севера, стоит ждать в течение ближайшего месяца. Хочется выбрать красивую дату выхода. В планах записать ещё один видеоклип на песню про сестру-Югру и пополнить репертуар композициями об этом регионе», — рассказала собеседница агентства.
Также Лаптандер не исключила свое возвращение в большую политику. От подробностей собеседница, тем не менее, воздержалась.
Ранее URA.RU рассказывало, что Елена Лаптандер опубликовала на своей странице ролик про «альфа-оленевода». Певица представляла «Единую Россию» в законодательного собрании ЯНАО с 2015 по 2020 год.
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