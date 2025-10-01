Легендарный врач Шуров объяснил, как спастись от осенней хандры и обострения

Осенью многие люди жалуются на хандру, ухудшение настроения и депрессию. Что такое осеннее обострение на самом деле и как с ним бороться, рассказал один из самых известных врачей в РФ, который объясняет многие феномены и ведет свой канал на YouTube, психиатр Василий Шуров.
«В большей степени это миф. Но если говорить о серьезных диагнозах, то встречается сезонное аффективное расстройство. Это депрессивное состояние, которое наступает либо осенью, либо зимой. Оно в основном связано с изменением светового дня и похолоданием», — заявил Шуров News.ru.
По его словам, осенним перепадам настроения больше всего подвержены эмоционально неустойчивые люди, дети и подростки, а также те, кто живет ожиданием лета. Если подавленное настроение сохраняется более двух недель, следует обратиться к психиатру. Шуров не рекомендует заглушать состояние алкоголем, так как это только усугубит ситуацию. Эксперт советует находить маленькие радости в повседневной жизни, например, больше читать, заниматься спортом или кулинарией, а также наслаждаться красотой осенней природы.
Он также упомянул генетическую предрасположенность. В отличие от распространенного мнения, пик психических расстройств приходится не на осень, а на весну — из-за гормонального всплеска.
Важно не фокусироваться на коротком световом дне, а использовать осень как время для уюта, семьи и внутреннего отдыха. Доктор напомнил: «Осень прекрасна — и она не навсегда».
Ранее эксперты отмечали, что снижение настроения осенью связано с уменьшением светового дня и изменением биоритмов, что приводит к падению уровня серотонина и росту мелатонина. Психологи советуют больше бывать на улице, соблюдать режим сна и поддерживать физическую активность, чтобы легче адаптироваться к сезону. В случае затяжных симптомов специалисты рекомендуют не откладывать обращение за профессиональной помощью.
