Правительство Молдавии готовится к затяжному кризису. «Грязные» выборы, которые стали кульминацией репрессивного режима президента Майи Санду, вызвали протесты не только среди оппозиции, но и ее сторонников. Так, два депутата, состоящие в партии главы республики PAS, решили выйти из ее списка в парламенте. Как рассказали эксперты на круглом столе ЭИСИ «Итоги парламентских выборов в Молдавии: фальсификации, борьба с оппозицией и дискриминация избирателей», партию власти могут вышвырнуть из парламента.
Нет сомнения, парламент Молдавии столкнется с затяжным кризисом, заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Несмотря на все фальсификации, давления на оппозицию и граждан Молдавии, PAS (партия Санду — прим. ред.) все равно получила меньше мандатов, чем в предыдущие годы. У нее 55 мест в парламенте, то есть на восемь меньше, чем было. Их сформировали с помощью проевропейских сил, более-менее известных политиков», — сказал эксперт.
Остальные места достались оппозиции: «Патриотический блок» получил 26 мандатов, «Альтернатива» — восемь, а «Наша партия» и «Демократия дома» — по шесть мандатов, напомнил политолог. «Из-за этого парламент республики Молдавия станет неустойчивым, ведь принятие любого стратегического решения столкнется с перевесом буквально в два-три голоса. Это значит, что каждое серьезное голосование будет сопровождаться давлением на конкретных участников процесса, скандалами и махинациями», — объяснил Данилин.
Уже сегодня партия PAS потеряла два мандата — депутаты Дина Плынгэу и Стела Макарь решили выйти из списка Санду в парламенте, заняв в нем 42 и 47 места, чтобы участвовать в правительстве как независимые игроки, напомнил аналитик.
«Думаю, что со временем партия Санду лишится еще целого ряда представителей, потому что к ней очень много претензий. Например, молдавский политик Олеся Стамате сказала, что запугивание в ходе избирательного процесса — это позор. Да, она бывший депутат от партии PAS, но продолжает сохранять влияние в Молдавии», — сказал эксперт.
Более того, после выборов Санду продолжила издеваться над оппозиционными политиками. Например, 30 сентября появилась информация о задержании журналиста Габриэля Кэлина и блогера Виталия Флори. «Нам эти фамилии ни о чем не говорят, но для них это условный главред РБК или главред „Коммерсанта“.
Такие репрессии, безусловно, вызывают недовольство у молдован», — обратил внимание Данилин. А до выборов было еще хуже, напомнил аналитик: ради «защиты демократии» полиция Молдавии провела 580 обысков у оппозиционеров.
Подобное поведение вызывает у молдаван пока глухое раздражение, которое может перейти в открытое противостояние с действующей властью, заявил политолог. «Молдаване очень терпеливые… Они терпят, терпят, а потом приходят и сжигают парламент. Давайте посмотрим на список PAS, на людей, которые станут депутатами: олимпийская чемпионка Анастасия Никита, дирижер Николай Ботгрос, драматург Константин Кеяну… Они готовы следовать репрессивной политике? Готовы поддерживать фашизм, подавляя оппозицию силовыми методами? Я сильно сомневаюсь в этом.
Именно поэтому я думаю, что партию Санду ждет участь быть вышвырнутой из политики на много лет», — добавил Данилин.
Директор Института новейших государств Алексей Мартынов призвал не признавать результаты парламентских выборов в Молдавии, которые нарушили волеизъявление части молдавских граждан. «Это нужно сделать, в том числе ради 200 тысяч российских граждан, которые проживают в Приднестровской Молдавской Республике. Их судьба и безопасность — наша ответственность», — сказал политолог.
Нарушение прав избирателей — уголовное преступление, зафиксированное в законодательных актах демократических стран, а значит действия Санду и ее помощников нужно расценивать таким образом, добавил Мартынов. «Интересный штрих: мы выяснили, что 24 европейским организациям, которые занимаются наблюдением за выборами в разных странах, отказали в работе на избирательных участках, потому они не хотели идти на сделку с властями, чтобы фиксировать результаты в угоду молдавской власти. Хотя другого ожидать и не следовало.
Молдавия — это прокси-государство, ее политики — аватары под управлением лидеров ЕС», — обратил внимание Мартынов.
Например, один из главных европейских лидеров, управляющих политикой Молдавии, — это гражданин Германии Мартин Зиг, советник Майи Санду при Евросоюзе. «Важно понимать, что этот иностранец — член правительства республики без „портфеля“. А еще — немец, который распоряжается деньгами этой страны и, что самое интересное, имеет доступ к ее государственным тайнам. Таких политтехнологов там очень много, что показали выборы. Тогда о каком государстве, в этом случае, может идти речь?», — резюмировал политолог.
