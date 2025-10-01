01 октября 2025

В крупнейшем экопарке под Нижневартовском появились новые локации

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В парке обустроили армейские палатки и зоны отдыха с очагом
В парке обустроили армейские палатки и зоны отдыха с очагом Фото:

Возле Нижневартовска (ХМАО) продолжается развитие лесного комплекса «Ягом» — здесь открылась новая площадка для военно-патриотического воспитания молодежи. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко. 

«В сжатые сроки проведена большая работа по отсыпке территории, строительству настила и установке модульных конструкций. Объект возводился с учетом его круглогодичного использования и отвечает всем современным требованиям», — рассказал мэр в своем telegram-канале.

Кощенко вместе с руководителем ассоциации ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское братство» Евгением Горчаковым посетил новый центр в рамках рабочей поездки. В ходе инспекции делегация осмотрела контрольно-пропускной пункт, армейские палатки, зону отдыха с очагом, а также металлические контейнеры для хранения инвентаря и снаряжения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Возле Нижневартовска (ХМАО) продолжается развитие лесного комплекса «Ягом» — здесь открылась новая площадка для военно-патриотического воспитания молодежи. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко.  «В сжатые сроки проведена большая работа по отсыпке территории, строительству настила и установке модульных конструкций. Объект возводился с учетом его круглогодичного использования и отвечает всем современным требованиям», — рассказал мэр в своем telegram-канале. Кощенко вместе с руководителем ассоциации ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское братство» Евгением Горчаковым посетил новый центр в рамках рабочей поездки. В ходе инспекции делегация осмотрела контрольно-пропускной пункт, армейские палатки, зону отдыха с очагом, а также металлические контейнеры для хранения инвентаря и снаряжения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...