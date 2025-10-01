В крупнейшем экопарке под Нижневартовском появились новые локации

Возле Нижневартовска (ХМАО) продолжается развитие лесного комплекса «Ягом» — здесь открылась новая площадка для военно-патриотического воспитания молодежи. Об этом сообщил глава города Дмитрий Кощенко.
«В сжатые сроки проведена большая работа по отсыпке территории, строительству настила и установке модульных конструкций. Объект возводился с учетом его круглогодичного использования и отвечает всем современным требованиям», — рассказал мэр в своем telegram-канале.
Кощенко вместе с руководителем ассоциации ветеранов подразделений специального назначения «Спецназовское братство» Евгением Горчаковым посетил новый центр в рамках рабочей поездки. В ходе инспекции делегация осмотрела контрольно-пропускной пункт, армейские палатки, зону отдыха с очагом, а также металлические контейнеры для хранения инвентаря и снаряжения.
