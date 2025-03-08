ВС РФ начали штурм города Суджа, расположенного в Курской области. При этом, около 10 тысяч украинских военнослужащих рискуют оказаться в окружении на территории региона. Кроме того, российские военнослужащие успешно вытеснили украинские подразделения из населенного пункта Константинополь. Ход боевых действий и положение на фронте — в материале URA.RU.
Часовоярское направление
Военнослужащие российской бригады «Север-V», входящей в состав добровольческого корпуса и действующей в рамках «Южной» группировки войск, успешно отразили попытку контратаки Вооруженных сил Украины в районе Часового Яра. Пресс-служба корпуса сообщила, что в результате столкновения украинские военные понесли потери и были вынуждены отступить.
Курское направление
Продвижение ВС РФ в лесопосадках Суджанского района
Подразделения Вооруженных сил России активно продвигаются в лесопосадках Суджанского района Курской области, несмотря на сопротивление элитных штурмовых подразделений ВСУ. Российские десантники ведут зачистку восточной окраины населенного пункта Лебедевка, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры.
Штурм Суджи
Вооруженные силы Российской Федерации начали штурм города Суджа в Курской области. Как сообщает SHOT, сегодня утром войска смогли прорвать оборону и добраться до пригородных районов города, атакуя его с нескольких направлений. В настоящее время в городе идут активные уличные боевые действия.
Критическое положение ВСУ в Курской области
Положение украинских войск в Курской области становится критическим. Командование ВСУ покинуло эфир рано утром в пятницу, фактически бросив свои подразделения. Российская армия нанесла поражение противнику в 19 населенных пунктах. Тысячи украинских бойцов готовы сдаться в плен.
Ключевая логистическая артерия ВСУ — трасса Суджа — Сумы — теперь находится под плотным огневым контролем российских войск. Украинские военные называют этот маршрут «дорогой смерти» из-за большого количества уничтоженной техники, пораженной ударами беспилотников, артиллерии и авиации. Также расчеты гаубиц М-46 мотострелкового полка группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили минометные войска ВСУ, передает «Пятый канал».
Военнослужащие ВСУ находятся под угрозой окружения
По данным британского издания The Telegraph, около 10 тысяч военнослужащих ВСУ находятся под угрозой окружения в Курской области. Военный аналитик Ян Гагин рассказал РИА Новостям, что до замыкания группировки ВСУ в «котел» осталось не более 10 километров.
Отход ВСУ из Черкасского Поречного
Командование ВСУ готовится к отходу из района Черкасского Поречного, сообщил военкор Юрий Котенок в своем telegram-канале. В районе Малой Локни продолжаются ожесточенные бои, российские подразделения атакуют по трем направлениям.
ВС РФ освободили населенные пункты
Министерство обороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Викторовка, Николаевка в Курской области. Также под контроль ВС РФ взяли Старую Сорочину.
Донецкое направление
Российские военнослужащие успешно вытеснили украинские подразделения из населенного пункта Константинополь, расположенного в Донецкой Народной Республике, сообщает Котенок. Ранее ВС РФ начали операцию по освобождению Константинополя.
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