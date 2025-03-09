В Пермском крае школьник хотел поджечь кабинет с одноклассниками коктейлями Молотова

В Пермском крае подросток попытался поджечь кабинет с одноклассниками. Однако в последний момент передумал и заплакал. Известно, что девятиклассник учится в одном из лицеев города Лысьва.
«С 28 февраля ученик был на больничном. А 6 марта он пришел в школу с тяжелым рюкзаком. Он прошел через охранника по пропуску. Затем направился в туалет, где переоделся в спортивную одежду и балаклаву, вынул из портфеля зажигательную смесь», — сообщает telegram-канал Baza.
Парня заметили старшеклассники и сообщили о его странном поведении соцпедагогу. На камерах видеонаблюдения преподаватель заметил, как подросток выходит из своего класса и начинает плакать. Педагог провел беседу с учеником, в ходе которой выяснил, что тот хотел поджечь кабинет и так напугать одноклассников, но в последний момент испугался и передумал.
В школу приехали экстренные службы. После допроса школьника направили в больницу для проверки психического здоровья. В его ранце найдены три баллончика и столько же коктейлей Молотова, икона, зажигалка, складные ножи, две игрушечные машинки и ноутбук.
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