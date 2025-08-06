Новый зоопарк в Перми в четверг, 7 августа, открыл свои двери для посетителей. С самого утра у входа начали выстраиваться очереди из желающих первыми попасть в зоопарк, рассказывает корреспондент URA.RU, побывавший на месте.
«Очень много малышни уже с утра пришло посмотреть на зверей в новом зоопарке. Для ребят здесь организованы различные интерактивы», — сообщает корреспондент агентства. Жительница Перми Татьяна Осипова в беседе с URA.RU поделилась своими впечатлениями о новом зоопарке. Горожанка сказала, что он лучше ижевского и выразила надежду, что когда-нибудь здесь обязательно появится слон. «Очень нравится, как обустроен зоопарк. Территория шикарная, лучше, чем в Ижевске. Верим, что раз вокруг темы со слоном такая завесы тайны, то его все же купят», — отметила Татьяна.
URA.RU рассказывало, что 6 августа президент Владимир Путин и губернатор Прикамья Дмитрий Махонин официально объявили об открытии зоопарка. Он расположен в Индустриальном районе города на улице Леонова и занимает площадь в 25 га.
