06 августа 2025

В Прикамье благоустроили более 200 общественных пространств

В Пермском крае в 2024 году благоустроили более 200 общественных и дворовых пространств, а также завершили капитальный ремонт десятков автомобильных дорог. Об этом губернатор региона Дмитрий Махонин доложил президенту России Владимиру Путину.

«Национальные проекты, такие как „Инфраструктура для жизни“, очень важны для регионов. Только за прошлый год в рамках реализации проекта Пермский край устроил 214 общественных и дворовых пространств. Были капитально отремонтированы 40 автомобильных дорог, 15 мостовых переходов и путепроводов. В этом году мы не снижаем темпы», — отметил Махонин во время видеоконференцсвязи, трансляция которой велась в telegram-канале Кремля

Ранее URA.RU рассказывало, что глава региона по видеоконференцсвязи показал президенту новый пермский зоопарк. Он доложил, что объект официально готов к приему первых посетителей.  

