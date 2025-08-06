Звезда сериала «Слово Пацана» приедет в Пермь на презентацию фильма, снятого в Прикамье

В Перми состоится презентация третьей части фильма о школьнике Иване Семенове, снятого в Прикамье. Генеральный продюсер проекта Антон Богданов лично представит картину «Иван Семенов. Первый поцелуй» в «Пермской синематеке». Вместе с ним на встречу с пермяками приедут исполнители главных ролей, включая актера Леона Кемстача, известного по сериалу «Слова пацана».
«Богданов привезет в Пермь звезду „Слова пацана“ Леона Кемстача. Вместе они представят новый фильм про Ивана Семенова в „Пермской синематеке“», — сообщает 59.ru. На презентации также будут присутствовать Роман Погорелов, исполнивший роль Ивана Семенова, и Софья Грузенко, сыгравшая Танечку.
Картина была создана на территории Пермского края. Работа над фильмом велась как в самой Перми, так и на местных горнолыжных базах, а также на площадке Краснокамского машиностроительного завода. В массовых сценах приняли участие десятки жителей региона, получив возможность появиться в кадре.
