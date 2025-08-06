06 августа 2025

Звезда сериала «Слово Пацана» приедет в Пермь на презентацию фильма, снятого в Прикамье

Генпродюсер Антон Богданов привезет звезду «Слова пацана» Леона Кемстача в Пермь
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Генпродюсер Антон Богданов представит пермякам подростковую комедию
Генпродюсер Антон Богданов представит пермякам подростковую комедию Фото:

В Перми состоится презентация третьей части фильма о школьнике Иване Семенове, снятого в Прикамье. Генеральный продюсер проекта Антон Богданов лично представит картину «Иван Семенов. Первый поцелуй» в «Пермской синематеке». Вместе с ним на встречу с пермяками приедут исполнители главных ролей, включая актера Леона Кемстача, известного по сериалу «Слова пацана».

«Богданов привезет в Пермь звезду „Слова пацана“ Леона Кемстача. Вместе они представят новый фильм про Ивана Семенова в „Пермской синематеке“», — сообщает 59.ru. На презентации также будут присутствовать Роман Погорелов, исполнивший роль Ивана Семенова, и Софья Грузенко, сыгравшая Танечку.

Картина была создана на территории Пермского края. Работа над фильмом велась как в самой Перми, так и на местных горнолыжных базах, а также на площадке Краснокамского машиностроительного завода. В массовых сценах приняли участие десятки жителей региона, получив возможность появиться в кадре.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми состоится презентация третьей части фильма о школьнике Иване Семенове, снятого в Прикамье. Генеральный продюсер проекта Антон Богданов лично представит картину «Иван Семенов. Первый поцелуй» в «Пермской синематеке». Вместе с ним на встречу с пермяками приедут исполнители главных ролей, включая актера Леона Кемстача, известного по сериалу «Слова пацана». «Богданов привезет в Пермь звезду „Слова пацана“ Леона Кемстача. Вместе они представят новый фильм про Ивана Семенова в „Пермской синематеке“», — сообщает 59.ru. На презентации также будут присутствовать Роман Погорелов, исполнивший роль Ивана Семенова, и Софья Грузенко, сыгравшая Танечку. Картина была создана на территории Пермского края. Работа над фильмом велась как в самой Перми, так и на местных горнолыжных базах, а также на площадке Краснокамского машиностроительного завода. В массовых сценах приняли участие десятки жителей региона, получив возможность появиться в кадре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...