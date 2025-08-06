06 августа 2025

Состояние пострадавших в перестрелке в Березниках улучшилось

Один из пострадавших продолжает оставаться в больнице
Один из пострадавших продолжает оставаться в больнице

Пострадавшим в перестрелке в Березниках стало лучше. Об этом сообщили в пресс-службе краевого министерства здравоохранения. Инцидент произошел 25 июля.

«Один из пациентов был выписан из больницы в связи с улучшением состояния, второй продолжает лечение в условиях стационара, находится в состоянии средней степени тяжести2, — уточнили в министерстве. Ранее сообщалось, что один из пострадавших в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести.

Стрельба в Березниках произошла 25 июля на улице 30 лет Победы. Между двумя компаниями произошел конфликт. Тогда один из участников ссоры достал травматический пистолет и открыл стрельбу. Сейчас в произошедшем разбираются полицейские.

