06 августа 2025

Пермяки совершат подношение лесным духам для удачной охоты

Средневековые охотники обходились без ружья
Средневековые охотники обходились без ружья Фото:

Мифы и легенды, заговоры, а также настоящие истории, связанные с охотничьим промыслом в Пермском крае, можно узнать на фестивале «Охота на охоту» (16+). Он пройдет в селе Ошиб под Кудымкаром. Среди активностей, предложенных гостям праздника, различные обряды древних коми-пермяков. Например, подношение лесным духам, чтобы охота оказалась удачной.

«Гости фестиваля погрузятся в мир охоты, смогут примерить на себя образ охотника — коми-пермяка, послушают „байки и былички“ заядлых охотников, совершат подношение лесным духам», — сообщается в анонсе на сайте проекта «59 фестивалей 59 региона». Всем приехавшим в Ошиб также покажут тематический спектакль, устроят квесты на основе охотничьих традиций коми-пермяков.

На фестивале также будет работать костровая поляна, где устроят пир охотника — будет возможность попробовать блюда из дичи. Стартует праздник «Охота на охоту» 23 августа с 10:30.

