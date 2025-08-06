В 10:00 на Нагорном в Перми открылся новый зоопарк. Посетители уже вовсю общаются с животными и оценивают их новую среду обитания. Вольеры у бурых медведей просторные, есть искусственный водоем, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Бурый медведь съел яблоко и ушел. Дети наконец смогли увидеть животных», — передает журналист.
Особой популярностью пользуется вольер с гималайской медведицей по кличке Мика, которой шесть месяцев. Животное в возрасте четырех месяцев было обнаружено в коробке у ворот центра реабилитации диких животных во Владивостоке. Из-за того, что медведица уже привыкла к людям, вернуть ее в естественную среду обитания стало невозможным. Сотрудники центра выходили детеныша и приняли решение передать его в новый Пермский зоопарк. Ранее Мика проходила карантин и находилась под наблюдением ветеринарных специалистов. Теперь она привыкла к новым условиям и с радостью встречает гостей.
