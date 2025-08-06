06 августа 2025

В Перми инвалиду выдали сертификат на реабилитацию в четыре раза дешевле нужного

Прокуратура зафиксировала факт нарушения прав инвалида в Перми
При оформлении сертификата сотрудники ведомства не учли характеристики изделия
В Перми прокуратура зафиксировала случай выдачи жителю Дзержинского района сертификата на приобретение реабилитационного средства с номиналом, который оказался в четыре раза ниже требуемой суммы. Мужчина с инвалидностью пожаловался на это в краевой надзорный орган.

«Региональное отделение Социального фонда предоставило ему сертификат на техническое средство реабилитации, однако его номинал значительно отличался от стоимости необходимого изделия. В ходе проведенной районной прокуратурой проверки было установлено, что при оформлении сертификата сотрудники ведомства не учли характеристики изделия, предусмотренные индивидуальной программой реабилитации заявителя. В результате номинал сертификата оказался существенно занижен», — сообщает прокуратура Пермского края в telegram-канале.

Прокурор направил в адрес ведомства представление. По итогам его рассмотрения нарушения были устранены. Заявителю выдан новый сертификат на сумму 600 тысяч рублей. 

