В Пермском крае ищут погибшего у водопада Плакун подростка

В Пермском крае ищут тело 15-летнего подростка, утонувшего в реке. Трагедия произошла 7 июля на территории Суксунского округа, недалеко от водопада Плакун.
«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели 15-летнего подростка при купании в реке. Следователи выехали на место, ведутся поисковые мероприятия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.
Ранее URA.RU писало о том, что в Пермском крае возле детского лагеря «Чибис» в реке Сюзьва утонул мужчина. 19 июля труп извлекли из воды и передали сотрудникам скорой помощи и полиции. Обстоятельства произошедшего установят следственные органы.
