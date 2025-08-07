В Пермском крае ищут погибшего у водопада Плакун подростка

СУ СКР: в Пермском крае ищут тело утонувшего 15-летнего школьника
Уточняется, что школьник погиб при купании в реке
Уточняется, что школьник погиб при купании в реке

В Пермском крае ищут тело 15-летнего подростка, утонувшего в реке. Трагедия произошла 7 июля на территории Суксунского округа, недалеко от водопада Плакун.

«Следователями СК России устанавливаются обстоятельства гибели 15-летнего подростка при купании в реке. Следователи выехали на место, ведутся поисковые мероприятия», — сообщили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. 

Ранее URA.RU писало о том, что в Пермском крае возле детского лагеря «Чибис» в реке Сюзьва утонул мужчина. 19 июля труп извлекли из воды и передали сотрудникам скорой помощи и полиции. Обстоятельства произошедшего установят следственные органы.

