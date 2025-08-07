Погиб сотрудник горводоканала: в Чусовом произошло ЧП на очистных сооружениях

В городе Чусовой Пермского края во время проведения ремонтных работ на очистных сооружениях произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий МУП «Горводоканал». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Утром 5 августа на очистных сооружениях в поселке Шибаново при производстве работ муниципальным предприятием „Горводоканал“ произошел несчастный случай. В результате инцидента один сотрудник предприятия погиб, еще двое получили травмы. Один из них был доставлен в больницу, другой от госпитализации отказался», — отметил источник.
В пресс-службе администрации Чусовского округа URA.RU подтвердили информацию о произошедшем. «Сотрудник МУП „Горводоканал“ погиб на очистных сооружениях во время проведения работ. Сотрудники следственных органов и государственной инспекции труда были на месте, сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося», — сообщили в мэрии Чусового. Власти округа заявили, что предприятие окажет помощь семье погибшего: оно возьмет на себя все расходы на проведение похорон.
URA.RU запросило комментарий в СУ СК по Пермскому краю и Государственной трудовой инспекции по региону. Ответы на запросы ожидаются.
