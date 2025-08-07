Погиб сотрудник горводоканала: в Чусовом произошло ЧП на очистных сооружениях

В Чусовом на очистных сооружениях погиб сотрудник горводоканала
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Один из сотрудников предприятия получил травмы во время проведения работ
Один из сотрудников предприятия получил травмы во время проведения работ Фото:

В городе Чусовой Пермского края во время проведения ремонтных работ на очистных сооружениях произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий МУП «Горводоканал». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Утром 5 августа на очистных сооружениях в поселке Шибаново при производстве работ муниципальным предприятием „Горводоканал“ произошел несчастный случай. В результате инцидента один сотрудник предприятия погиб, еще двое получили травмы. Один из них был доставлен в больницу, другой от госпитализации отказался», — отметил источник.

В пресс-службе администрации Чусовского округа URA.RU подтвердили информацию о произошедшем. «Сотрудник МУП „Горводоканал“ погиб на очистных сооружениях во время проведения работ. Сотрудники следственных органов и государственной инспекции труда были на месте, сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося», — сообщили в мэрии Чусового. Власти округа заявили, что предприятие окажет помощь семье погибшего: оно возьмет на себя все расходы на проведение похорон.

URA.RU запросило комментарий в СУ СК по Пермскому краю и Государственной трудовой инспекции по региону. Ответы на запросы ожидаются. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В городе Чусовой Пермского края во время проведения ремонтных работ на очистных сооружениях произошел несчастный случай, в результате которого погиб рабочий МУП «Горводоканал». Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. «Утром 5 августа на очистных сооружениях в поселке Шибаново при производстве работ муниципальным предприятием „Горводоканал“ произошел несчастный случай. В результате инцидента один сотрудник предприятия погиб, еще двое получили травмы. Один из них был доставлен в больницу, другой от госпитализации отказался», — отметил источник. В пресс-службе администрации Чусовского округа URA.RU подтвердили информацию о произошедшем. «Сотрудник МУП „Горводоканал“ погиб на очистных сооружениях во время проведения работ. Сотрудники следственных органов и государственной инспекции труда были на месте, сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося», — сообщили в мэрии Чусового. Власти округа заявили, что предприятие окажет помощь семье погибшего: оно возьмет на себя все расходы на проведение похорон. URA.RU запросило комментарий в СУ СК по Пермскому краю и Государственной трудовой инспекции по региону. Ответы на запросы ожидаются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...