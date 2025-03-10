Тюменских водителей предупредили об опасности на трассе

В Тюменской области в период с 11 по 13 марта ожидается ухудшение погодных условий. Температура снизится до -30 градусов, пройдет мокрый снег, а на дорогах появится гололед, сообщили в информационном центре правительства региона.
«Внимание, водители. В Тюменской области ожидается похолодание до -30°С, мокрый снег, гололед», — рассказали в telegram-канале инфоцентра.
Там также отметили, что на федеральных трассах региона дорожники перешли на круглосуточный режим работы. Они проводят патрулирование дорог, превентивно обрабатывают проезжую часть для предотвращения гололеда. Водителей попросили не мешать работать технике, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
В Тюменской области не первый раз в этом году ожидаются экстремальные погодные условия. Ранее, 17 февраля, МЧС уже предупреждало о метели и гололеде, сопровождающемся сильными порывами ветра до 17 метров в секунду, что вызывало опасность на дорогах и требовало от водителей и пешеходов особой осторожности и соблюдения мер безопасности.
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