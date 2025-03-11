В Челябинске продолжат очистку реки Миасс от донных отложений

В Челябинске уже на четвертой площадке, расположенной рядом с мостом по улице Новомеханической, очистят русло реки Миасс от донных отложений. В городе начались подготовительные работы в рамках проекта по реабилитации, сообщили в пресс-службе минэкологии по региону.
«В береговой зоне реки рядом с мостом по улице Новомеханической в районе Заячьего острова приступили к расчистке участка, обустройству подъездной дороги и ряду других работ. Мероприятия проходят под эгидой регионального проекта „Вода России“ нацпроекта „Экологическое благополучие“, — сообщили в ведомстве.
Откачку ила с помощью земснарядов начнут на реке после завершения нерестового периода. В акваторию Миасса выйдут специализированные многофункциональные машины — оборудование для извлечения донных отложений. Специалисты уже провели все необходимые исследования для соответствия экостандартам и нормам.
В минэкологии сообщили, что уже оборудованы три участка с целью извлечения ила со дна реки. Они расположены у пруда Коммунар и в береговой зоне в районе пересечения улиц Труда и Энгельса. Четвертая площадка, где также будут откачивать донные отложения, станет последней.
Проект по очистке русла от многолетних донных отложений, был запущен в 2023 году. Он был разработан по поручению губернатора Челябинской области Алексея Текслера.
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