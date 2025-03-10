10 марта 2025

В ХМАО вспыхнул пожар в многоэтажке из-за разбросанных автомобильных покрышек

© Служба новостей «URA.RU»
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Соседи вовремя почувствовали дым и вызвали пожарных
Соседи вовремя почувствовали дым и вызвали пожарных Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) произошел пожар в подъезде на третьем этаже многоквартирного дома. Благодаря бдительности соседей, которые учуяли запах дыма и вызвали спецслужбы, огонь был быстро локализован.

«В девятиэтажном многоквартирном жилом доме произошёл пожар. Горели автопокрышки, которые хранились в нарушение всех правил безопасности рядом с квартирой на третьем этаже», — сообщает пресс-служба МЧС Нижневартовска.

Дознаватель выясняет причины возгорания. Предварительная версия — неаккуратное обращение с огнем.

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В Нижневартовске (ХМАО) произошел пожар в подъезде на третьем этаже многоквартирного дома. Благодаря бдительности соседей, которые учуяли запах дыма и вызвали спецслужбы, огонь был быстро локализован. «В девятиэтажном многоквартирном жилом доме произошёл пожар. Горели автопокрышки, которые хранились в нарушение всех правил безопасности рядом с квартирой на третьем этаже», — сообщает пресс-служба МЧС Нижневартовска. Дознаватель выясняет причины возгорания. Предварительная версия — неаккуратное обращение с огнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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