В ХМАО вспыхнул пожар в многоэтажке из-за разбросанных автомобильных покрышек

Соседи вовремя почувствовали дым и вызвали пожарных
В Нижневартовске (ХМАО) произошел пожар в подъезде на третьем этаже многоквартирного дома. Благодаря бдительности соседей, которые учуяли запах дыма и вызвали спецслужбы, огонь был быстро локализован.
«В девятиэтажном многоквартирном жилом доме произошёл пожар. Горели автопокрышки, которые хранились в нарушение всех правил безопасности рядом с квартирой на третьем этаже», — сообщает пресс-служба МЧС Нижневартовска.
Дознаватель выясняет причины возгорания. Предварительная версия — неаккуратное обращение с огнем.
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