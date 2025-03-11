11 марта 2025

Экстренное предупреждение выпущено для тюменских водителей

На трассе Тюмень — Омск в Абатском районе плохая видимость из-за тумана
© Служба новостей «URA.RU»
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Трассу накрыл густой туман
Трассу накрыл густой туман Фото:

На участке федеральной трассы Тюмень — Омск в Абатском районе низкая видимость из-за тумана. Об этом водителей в telegram-канале предупредил «Уралуправтодор».

«Внимание! На автодороге Р-402 на 302-м километре (Абатский район) туман, низкая видимость», — говорится в сообщении. Предупреждение для водителей выпущено в ночь на 12 марта.

Автолюбителей просят быть внимательными и соблюдать дистанцию. Также рекомендовано соблюдать скоростной режим.

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На участке федеральной трассы Тюмень — Омск в Абатском районе низкая видимость из-за тумана. Об этом водителей в telegram-канале предупредил «Уралуправтодор». «Внимание! На автодороге Р-402 на 302-м километре (Абатский район) туман, низкая видимость», — говорится в сообщении. Предупреждение для водителей выпущено в ночь на 12 марта. Автолюбителей просят быть внимательными и соблюдать дистанцию. Также рекомендовано соблюдать скоростной режим.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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