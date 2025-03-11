Экстренное предупреждение выпущено для тюменских водителей

Трассу накрыл густой туман
На участке федеральной трассы Тюмень — Омск в Абатском районе низкая видимость из-за тумана. Об этом водителей в telegram-канале предупредил «Уралуправтодор».
«Внимание! На автодороге Р-402 на 302-м километре (Абатский район) туман, низкая видимость», — говорится в сообщении. Предупреждение для водителей выпущено в ночь на 12 марта.
Автолюбителей просят быть внимательными и соблюдать дистанцию. Также рекомендовано соблюдать скоростной режим.
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