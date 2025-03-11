В Ноябрьске бойцы СОБР задержали наркоторговца

В Ноябрьске (ЯНАО) полицейские при силовой поддержке офицеров СОБР задержали иногороднего наркоторговца, устраивающего закладки на территории города. Об этом сообщает пресс-служба УМВД.
«В ходе личного досмотра у мужчины были обнаружены и изъяты свертки изоленты с веществом. Изъятое вещество было направлено на исследование. Экспертиза подтвердила, что в свертках находится наркотическое средство синтетического происхождения массой 93,294 граммов», — стало известно из сообщения пресс-службы УМВД РФ по ЯНАО на официальном сайте.
Суд избрал для подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт и пересылка наркотических средств в крупном размере».
Ранее URA.RU сообщило, что сибирячка отправлена в колонию за наркоторговлю. Женщина хранила крупную партию у себя дома.
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