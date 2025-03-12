12 марта 2025

В Перми загорелся бар «Искра и Пламя». Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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СМИ сообщают, что загорелась вывеска заведения
СМИ сообщают, что загорелась вывеска заведения Фото:

В сети появилось видео, на котором из бара «Искра и Пламя» валит густой дым. Заведение находится в Перми на улице Екатерининской, 88.

«Пожарные уже потушили. Оперативно сработали», — сообщает telegram-канале «ЧП Пермь».

Изданию 59.RU директор заведения сообщил, что загорелась вывеска. В краевом МЧС утоняют подробности инцидента. Ответ ожидается.

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В сети появилось видео, на котором из бара «Искра и Пламя» валит густой дым. Заведение находится в Перми на улице Екатерининской, 88. «Пожарные уже потушили. Оперативно сработали», — сообщает telegram-канале «ЧП Пермь». Изданию 59.RU директор заведения сообщил, что загорелась вывеска. В краевом МЧС утоняют подробности инцидента. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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