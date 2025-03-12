СМИ сообщают, что загорелась вывеска заведения
В сети появилось видео, на котором из бара «Искра и Пламя» валит густой дым. Заведение находится в Перми на улице Екатерининской, 88.
«Пожарные уже потушили. Оперативно сработали», — сообщает telegram-канале «ЧП Пермь».
Изданию 59.RU директор заведения сообщил, что загорелась вывеска. В краевом МЧС утоняют подробности инцидента. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!