15 марта 2025
14 марта 2025

Глава Тюменской области поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

© Служба новостей «URA.RU»
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Моор поблагодарил сотрудников ЖКХ за труд
Моор поблагодарил сотрудников ЖКХ за труд Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с профессиональным праздником сотрудников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Он поблагодарил их за труд, пожелал крепкого здоровья, а также профессиональных и личных успехов.

«Сегодня отмечают профессиональный праздник работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! Присоединяюсь к поздравлениям!.. Спасибо работникам бытовой и коммунальной сферы за труд! Желаю крепкого здоровья, профессиональных и личных успехов», — написал Моор в своем telegram-канале.

Он отметил два важных и удачных проекта, к которым приложили руку сотрудники ЖКХ — станции водоочистки в селах Упорово и Абатское. Эти объекты улучшили качество и надежность водоснабжения в населенных пунктах.

Глава Тюмени Максим Афанасьев добавил, что работники ЖКХ — «люди, чей труд играет ключевую роль в создании комфортной городской среды и обеспечении высокого качества жизни». По словам мэра, вклад этих специалистов невозможно переоценить, ведь он требует особых усилий, преданности делу и постоянного совершенствования. «Пусть этот день принесет вам радость и вдохновение, пусть здоровье и энергия будут вашими верными спутниками. Желаю каждому из вас новых свершений, успехов в профессиональной деятельности и личного счастья! Спасибо за вашу преданность и трудолюбие, дорогие друзья! С праздником!» — написал Афанасьев в своем telegram-канале.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с профессиональным праздником сотрудников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Он поблагодарил их за труд, пожелал крепкого здоровья, а также профессиональных и личных успехов. «Сегодня отмечают профессиональный праздник работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! Присоединяюсь к поздравлениям!.. Спасибо работникам бытовой и коммунальной сферы за труд! Желаю крепкого здоровья, профессиональных и личных успехов», — написал Моор в своем telegram-канале. Он отметил два важных и удачных проекта, к которым приложили руку сотрудники ЖКХ — станции водоочистки в селах Упорово и Абатское. Эти объекты улучшили качество и надежность водоснабжения в населенных пунктах. Глава Тюмени Максим Афанасьев добавил, что работники ЖКХ — «люди, чей труд играет ключевую роль в создании комфортной городской среды и обеспечении высокого качества жизни». По словам мэра, вклад этих специалистов невозможно переоценить, ведь он требует особых усилий, преданности делу и постоянного совершенствования. «Пусть этот день принесет вам радость и вдохновение, пусть здоровье и энергия будут вашими верными спутниками. Желаю каждому из вас новых свершений, успехов в профессиональной деятельности и личного счастья! Спасибо за вашу преданность и трудолюбие, дорогие друзья! С праздником!» — написал Афанасьев в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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