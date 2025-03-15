Глава Тюменской области поздравил работников ЖКХ с профессиональным праздником

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил с профессиональным праздником сотрудников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Он поблагодарил их за труд, пожелал крепкого здоровья, а также профессиональных и личных успехов.
«Сегодня отмечают профессиональный праздник работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства! Присоединяюсь к поздравлениям!.. Спасибо работникам бытовой и коммунальной сферы за труд! Желаю крепкого здоровья, профессиональных и личных успехов», — написал Моор в своем telegram-канале.
Он отметил два важных и удачных проекта, к которым приложили руку сотрудники ЖКХ — станции водоочистки в селах Упорово и Абатское. Эти объекты улучшили качество и надежность водоснабжения в населенных пунктах.
Глава Тюмени Максим Афанасьев добавил, что работники ЖКХ — «люди, чей труд играет ключевую роль в создании комфортной городской среды и обеспечении высокого качества жизни». По словам мэра, вклад этих специалистов невозможно переоценить, ведь он требует особых усилий, преданности делу и постоянного совершенствования. «Пусть этот день принесет вам радость и вдохновение, пусть здоровье и энергия будут вашими верными спутниками. Желаю каждому из вас новых свершений, успехов в профессиональной деятельности и личного счастья! Спасибо за вашу преданность и трудолюбие, дорогие друзья! С праздником!» — написал Афанасьев в своем telegram-канале.
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