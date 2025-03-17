«Отец хотел убить ножом»: Прохор Шаляпин рассказал об ужасах своего детства

Прохор Шаляпин поделился историями из своего непростого детства
© Служба новостей «URA.RU»
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Шаляпин рассказал про свою неблагополучную семью
Шаляпин рассказал про свою неблагополучную семью Фото:

Известный российский певец Прохор Шаляпин в недавнем интервью поделился подробностями своего непростого детства, включая пережитое домашнее насилие со стороны отца. Певец также добавил, что в детстве его семья сталкивалась с серьезными финансовыми трудностями. 

«У меня неблагополучная семья, я это признаю, но я это не тащу всю жизнь как груз. <…> Травмы детства они и делают тебя потом сильным, неуязвимым. Если тебя это не сломало, то ты априори сильный человек. У меня была не оплачена квартира, не было денег на жизнь, я никогда не опускал руки. Ведь самое страшное позади. С ножом отец, который хотел нас убить, и я выжил», — рассказал Шаляпин в интервью Super.ru.

Прохор Шаляпин убежден, что в сегодняшних реалиях для артиста главное — не громкие звания, а другое. То, что невозможно получить по протекции. В разговоре с URA.RU певец объяснил свою позицию.

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Известный российский певец Прохор Шаляпин в недавнем интервью поделился подробностями своего непростого детства, включая пережитое домашнее насилие со стороны отца. Певец также добавил, что в детстве его семья сталкивалась с серьезными финансовыми трудностями.  «У меня неблагополучная семья, я это признаю, но я это не тащу всю жизнь как груз. <…> Травмы детства они и делают тебя потом сильным, неуязвимым. Если тебя это не сломало, то ты априори сильный человек. У меня была не оплачена квартира, не было денег на жизнь, я никогда не опускал руки. Ведь самое страшное позади. С ножом отец, который хотел нас убить, и я выжил», — рассказал Шаляпин в интервью Super.ru. Прохор Шаляпин убежден, что в сегодняшних реалиях для артиста главное — не громкие звания, а другое. То, что невозможно получить по протекции. В разговоре с URA.RU певец объяснил свою позицию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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