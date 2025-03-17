17 марта 2025

Паша Техник снялся в онлайн-сериале блогера-миллионника из ХМАО

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Паша Техник сыграл сокамерника главного героя в сериале Бардаша
Паша Техник сыграл сокамерника главного героя в сериале Бардаша Фото:

Репер и музыкальный продюсер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) сыграл одну из ролей в онлайн-сериале блогера из Нижневартовска (ХМАО) с восьмимиллионной аудиторией Арсения Бардаша. Для поклонников его проекта эта новость стала большой неожиданностью.

«Народ, как вам появление Паши Техника в „Октагоне“? Ждали? Или для вас это тоже стало большой неожиданностью?» — написал Бардаш в группе своего сериала. Все комментаторы поста выражают глубокое удивление.

Репер сыграл сокамерника главного героя. Сам же Бардаш имеет более восьми миллионов подписчиков в TikTok и около 340 тысячи подписчиков в группе VK.

Ранее URA.RU писало, что глава «Лиги безопасного интернета» и Екатерина Мизулина написала донос в МВД на Пашу Техника, высказывая свою озабоченность его деятельностью. В жалобе она указала на пропаганду запрещенных веществ и распространение иного деструктивного контента.

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Репер и музыкальный продюсер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) сыграл одну из ролей в онлайн-сериале блогера из Нижневартовска (ХМАО) с восьмимиллионной аудиторией Арсения Бардаша. Для поклонников его проекта эта новость стала большой неожиданностью. «Народ, как вам появление Паши Техника в „Октагоне“? Ждали? Или для вас это тоже стало большой неожиданностью?» — написал Бардаш в группе своего сериала. Все комментаторы поста выражают глубокое удивление. Репер сыграл сокамерника главного героя. Сам же Бардаш имеет более восьми миллионов подписчиков в TikTok и около 340 тысячи подписчиков в группе VK. Ранее URA.RU писало, что глава «Лиги безопасного интернета» и Екатерина Мизулина написала донос в МВД на Пашу Техника, высказывая свою озабоченность его деятельностью. В жалобе она указала на пропаганду запрещенных веществ и распространение иного деструктивного контента.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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