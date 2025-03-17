Паша Техник снялся в онлайн-сериале блогера-миллионника из ХМАО

Репер и музыкальный продюсер Паша Техник (настоящее имя Павел Ивлев) сыграл одну из ролей в онлайн-сериале блогера из Нижневартовска (ХМАО) с восьмимиллионной аудиторией Арсения Бардаша. Для поклонников его проекта эта новость стала большой неожиданностью.
«Народ, как вам появление Паши Техника в „Октагоне“? Ждали? Или для вас это тоже стало большой неожиданностью?» — написал Бардаш в группе своего сериала. Все комментаторы поста выражают глубокое удивление.
Репер сыграл сокамерника главного героя. Сам же Бардаш имеет более восьми миллионов подписчиков в TikTok и около 340 тысячи подписчиков в группе VK.
Ранее URA.RU писало, что глава «Лиги безопасного интернета» и Екатерина Мизулина написала донос в МВД на Пашу Техника, высказывая свою озабоченность его деятельностью. В жалобе она указала на пропаганду запрещенных веществ и распространение иного деструктивного контента.
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