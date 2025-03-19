19 марта 2025

В Москве ликвидируют стройфирму, которой владел курганский продюсер Фадеев

© Служба новостей «URA.RU»
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В столице ликвидируют строительную компанию, совладельцем которой был продюсер Фадеев
В столице ликвидируют строительную компанию, совладельцем которой был продюсер Фадеев Фото:

В Москве ликвидируют строительную компанию, которой ранее владел известный уроженец Кургана — продюсер и музыкант Максим Фадеев. Об этом сообщает источник из сферы бизнеса.

«В столице ликвидируют строительную компанию. Ее несколько лет владел продюсер Максим Фадеев», — сообщил источник.

Информация подтверждается данными из реестра. Фирма «Гидра-Русс» была создана Фадеевым и его бизнес-партнером в 2014 году. Каждый имел доли по 50%. В 2021 году продюсер вышел из состава учредителей. В 2025 году компания вошла в процесс ликвидации. 

Ранее URA.RU писало, что московское кафе «У Дяди Макса», одним из совладельцев которого является Максим Фадеев из Кургана, понесло многомиллионные убытки за прошлый год — более 65 миллионов рублей. Также сообщалось, что младший брат известного продюсера Артем Фадеев стал банкротом. У него была кредиторская задолженность на сумму свыше 1,2 миллиона рублей.

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В Москве ликвидируют строительную компанию, которой ранее владел известный уроженец Кургана — продюсер и музыкант Максим Фадеев. Об этом сообщает источник из сферы бизнеса. «В столице ликвидируют строительную компанию. Ее несколько лет владел продюсер Максим Фадеев», — сообщил источник. Информация подтверждается данными из реестра. Фирма «Гидра-Русс» была создана Фадеевым и его бизнес-партнером в 2014 году. Каждый имел доли по 50%. В 2021 году продюсер вышел из состава учредителей. В 2025 году компания вошла в процесс ликвидации.  Ранее URA.RU писало, что московское кафе «У Дяди Макса», одним из совладельцев которого является Максим Фадеев из Кургана, понесло многомиллионные убытки за прошлый год — более 65 миллионов рублей. Также сообщалось, что младший брат известного продюсера Артем Фадеев стал банкротом. У него была кредиторская задолженность на сумму свыше 1,2 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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