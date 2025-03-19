В Москве ликвидируют стройфирму, которой владел курганский продюсер Фадеев

В Москве ликвидируют строительную компанию, которой ранее владел известный уроженец Кургана — продюсер и музыкант Максим Фадеев. Об этом сообщает источник из сферы бизнеса.
«В столице ликвидируют строительную компанию. Ее несколько лет владел продюсер Максим Фадеев», — сообщил источник.
Информация подтверждается данными из реестра. Фирма «Гидра-Русс» была создана Фадеевым и его бизнес-партнером в 2014 году. Каждый имел доли по 50%. В 2021 году продюсер вышел из состава учредителей. В 2025 году компания вошла в процесс ликвидации.
Ранее URA.RU писало, что московское кафе «У Дяди Макса», одним из совладельцев которого является Максим Фадеев из Кургана, понесло многомиллионные убытки за прошлый год — более 65 миллионов рублей. Также сообщалось, что младший брат известного продюсера Артем Фадеев стал банкротом. У него была кредиторская задолженность на сумму свыше 1,2 миллиона рублей.
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