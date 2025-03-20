Арест силовика и задержание хлебопека в Кургане, режим готовности в Белозерском: главное за день

В Белозерском округе (Курганская область) введен режим повышенной готовности из-за вероятности паводка. О действиях властей и ведомств, а также других событиях региона, собрало информацию URA.RU.
Арест руководителя полиции
Пропавший накануне замначальника отделения полиции «Щучанский» Дмитрий Порядин обнаружился в СИЗО. После обысков он был задержан по обвинению в превышении полномочий и следователи повезли его в суд. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Порядин пробудет в изоляторе до 16 мая. Другой участник событий, заместитель Порядина Василий Кобзарь, ареста избежал.
Глава областного УКС получил штраф
Руководитель УКС по Курганской области Анатолий Шестаков получил административный штраф. Его после проверки прокуратуры оштрафовали за срыв сроков строительства школы в поселке Красный Октябрь.
Проверка показала, что управление не реагировало на просьбы подрядчика внести изменения в проектную документацию, из-за которых затягивалась стройка. Шестакова решено оштрафовать на 2000 рублей. Решение не вступило в законную силу.
ФСБ задержала пенсионерку после комментариев в соцсетях
В Курганской области сотрудниками УФСБ было инициировано уголовное преследование в отношении 64-летней женщины, проживающей в регионе. По данным следствия, обвиняемая разместила в интернете, включая различные мессенджеры и социальные сети, свыше 24 тысяч сообщений. Эти комментарии, по версии следствия, содержали оправдание действий украинских националистов, квалифицируемых как террористическая деятельность, а также призывы к совершению преступлений. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.
Нарушения в торговой сети
Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора провело проверку качества и безопасности продовольственных товаров в торговой сети «Светофор» в Курганской области. Из 28 протестированных образцов 11 не соответствовали установленным нормам и требованиям. В ходе анализа молочной и мясной продукции, а также мясных консервов, были выявлены факты фальсификации продуктов и обнаружение антибиотиков.
В Кургане проведут работы на кладбищах
В Кургане скоро стартуют работы по облагораживанию кладбищ, включая создание специальной ритуальной зоны на Зайковском кладбище для проведения церемоний прощания с участниками специальной военной операции. В рамках проекта предусмотрено обустройство пешеходной дорожки, ведущей к месту захоронения, а также установка ритуальной площадки с постаментом. Планируется, что работы будут завершены к началу майских праздников, а их общая стоимость оценивается в приблизительно 5,7 миллиона рублей.
Курганский военный вернулся из плена
Среди 175 российских военных, которые были освобождены в ходе обмена пленными между Россией и Украиной, находится уроженец Курганской области. Обмен прошел 19 марта. Эту информацию подтвердили в местном Фонде защитников Отечества.
Силовики задержали производителя хлеба
В Кургане предприниматель Вардан Саргисян был замечен в окружении правоохранительных органов. Якобы в офисе и доме Саргисяна проводились обыски. Он уже имел предыдущий судимый опыт за нелегальную торговлю хлебом. В местном следкоме подтвердили, что по делу Саргисяна работают сотрудники УФСБ и следственного управления.
В Белозерском введен режим повышенной готовности
В Курганской области, в Белозерском округе, был объявлен режим повышенной готовности в связи с угрозой паводка. Этот муниципалитет стал четвертым в регионе, где приняты аналогичные меры предосторожности. Прокуратура открыла горячие линии для жителей по вопросам оказания помощи.
Ветеранам повысят размер выплат
Правительство Курганской области приняло решение о повышении размера ежемесячных выплат для определенных категорий граждан, включая ветеранов труда, тружеников тыла и реабилитированных лиц. Начиная с 1 июля текущего года, ежемесячные выплаты увеличатся на 500 рублей. Таким образом, они составят от 2000 до 2300 рублей, сообщил губернатор Вадим Шумков. По его словам, от данной инициативы выиграют около 58 тысяч пожилых жителей региона.
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