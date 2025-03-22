В Кургане школа, детсад и частный сектор временно остались без воды

Воду отключили в некоторых зданиях
В микрорайоне Восточный Кургана из-за аварии на сетях без воды остались школа №44, детсад №117, а также дома в частном секторе. Об этом сообщили представители «Водного Союза».
«В связи с устранением аварии на сетях водопровода на улице Гайдара, 89 без ХВС: детсад №117 на ул. Гайдара, 68, школа №44 на ул. Бородина, 41. Временно без водоснабжения будут дома в частном секторе», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Аварию устраняет бригада компании.
Без ХВС:
- ул. Космонавтов, 31;
- бульвар Мира, 18, 20;
- ул. Пугачева, 65, 66а;
- ч/сектор ул. Крутикова, Ленинградская, Крылова.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».