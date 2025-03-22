22 марта 2025

В Кургане школа, детсад и частный сектор временно остались без воды

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Воду отключили в некоторых зданиях
Воду отключили в некоторых зданиях Фото:

В микрорайоне Восточный Кургана из-за аварии на сетях без воды остались школа №44, детсад №117, а также дома в частном секторе. Об этом сообщили представители «Водного Союза».

«В связи с устранением аварии на сетях водопровода на улице Гайдара, 89 без ХВС: детсад №117 на ул. Гайдара, 68, школа №44 на ул. Бородина, 41. Временно без водоснабжения будут дома в частном секторе», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Аварию устраняет бригада компании.

Без ХВС:

  • ул. Космонавтов, 31;
  • бульвар Мира, 18, 20;
  • ул. Пугачева, 65, 66а;
  • ч/сектор ул. Крутикова, Ленинградская, Крылова.

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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».

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В микрорайоне Восточный Кургана из-за аварии на сетях без воды остались школа №44, детсад №117, а также дома в частном секторе. Об этом сообщили представители «Водного Союза». «В связи с устранением аварии на сетях водопровода на улице Гайдара, 89 без ХВС: детсад №117 на ул. Гайдара, 68, школа №44 на ул. Бородина, 41. Временно без водоснабжения будут дома в частном секторе», — сообщается в telegram-канале ресурсоснабжающей организации. Аварию устраняет бригада компании. Без ХВС:
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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