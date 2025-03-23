В Одесской области прогремел взрыв в здании полиции, погибла женщина

В здании полиции в Одесской области произошел взрыв, в результате которого погибла женщина, а также есть пострадавшие. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
«Правоохранители Одесской области работают на месте взрыва в здании полиции», — говорится в telegram-канале ведомства. В результате инцидента скончалась женщина, также сообщается о наличии раненых. На месте происшествия работают сотрудники полиции и Службы безопасности Украины.
По данным украинских СМИ, одной из версий является то, что взрыв могла вызвать граната, принесенная погибшей. Официальных подтверждений этой информации пока нет. Инцидент, предположительно, произошел в городе Беляевка.
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