В Тюмени проживают больше сотни беженцев из приграничья СВО

С начала СВО Тюменская область приняла 4000 беженцев
Тюменская область приняла 113 человек, бежавших из регионов, граничащих с зоной СВО. Об этом сообщает сообщает региональный департамент соцразвития.
«В настоящий момент в области живут беженцы из Крыма, Белгородской и Курской областей. Всего регион принял 113 человек, покинувших приграничные регионы», — приводит данные департамента издание 72.ru.
Отмечается, что за все время спецоперации в регион перебрались больше четырех тысяч человек. Это не только жители приграничья, но и беженцы из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.
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