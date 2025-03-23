23 марта 2025

В Тюмени проживают больше сотни беженцев из приграничья СВО

В Тюменской области живут 113 человек, из граничащих с зоной СВО регионов
© Служба новостей «URA.RU»
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С начала СВО Тюменская область приняла 4000 беженцев
С начала СВО Тюменская область приняла 4000 беженцев Фото:

Тюменская область приняла 113 человек, бежавших из регионов, граничащих с зоной СВО. Об этом сообщает сообщает региональный департамент соцразвития.

«В настоящий момент в области живут беженцы из Крыма, Белгородской и Курской областей. Всего регион принял 113 человек, покинувших приграничные регионы», — приводит данные департамента издание 72.ru.

Отмечается, что за все время спецоперации в регион перебрались больше четырех тысяч человек. Это не только жители приграничья, но и беженцы из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.

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Тюменская область приняла 113 человек, бежавших из регионов, граничащих с зоной СВО. Об этом сообщает сообщает региональный департамент соцразвития. «В настоящий момент в области живут беженцы из Крыма, Белгородской и Курской областей. Всего регион принял 113 человек, покинувших приграничные регионы», — приводит данные департамента издание 72.ru. Отмечается, что за все время спецоперации в регион перебрались больше четырех тысяч человек. Это не только жители приграничья, но и беженцы из ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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