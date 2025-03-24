МКС над Курганом: когда и как наблюдать

Жители и гости Кургана смогут стать свидетелями удивительного зрелища — пролета Международной космической станции (МКС) по ночному небу. Это редкая возможность увидеть одно из самых значимых технологических достижений человечества невооруженным глазом, пишет telegram-канала «Курганистан».
«Посмотреть на Международную космическую станцию вы сможете: 25 марта — в 20:24; 26 марта — в 21:14; 27 марта — в 20:24. Синоптики, кстати, обещают безоблачную погоду в ближайшие дни», — пишет популярный канал.
Для максимально комфортного и продуктивного наблюдения за МКС рекомендуется выбрать место, удаленное от городских огней. Также стоит взять с собой бинокль или телескоп, чтобы лучше рассмотреть детали станции. Не забудьте одеться тепло, так как весенние вечера могут быть прохладными.
Ранее жители Кургана уже сталкивались с невозможностью наблюдать астрономические явления из-за плохих погодных условий. Это случилось в феврале, когда из-за облачного неба они не смогли увидеть парад планет. Но на этот раз синоптики прогнозируют ясную погоду, что дает отличную возможность наблюдать пролет Международной космической станции.
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