Модель из Тюмени Мария Иващенко спасалась бегством из здания, которое оказалось в эпицентре землетрясения в Бангкоке. Об этом стало известно журналистам.
«Сегодня у меня было запланировано большое шоу Chanel. Я находилась на подготовке в гримерке, когда очень сильно затрясло здание. Когда мы выбежали в коридор, там стоял очень громкий треск стен. Нам сказали прижаться к колоннам. Этот момент был самым страшным, нам надо было просто ждать, либо пока звук прекратится, либо когда все обвалится. В любую секунду могло все рухнуть. Мы были в очень высоком здании, его очень сильно шатало, но, слава Богу, мы были только на четвертом этаже», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на Марию Иващенко.
Девушка добавляет, что пережидать пик им пришлось парке, где поблизости не было высоких зданий. По ее словам, в первые минуты толчков в городе была паника, не работали подземное и наземное метро. Спустя какое-то время все успокоилось, и некоторые люди вернулись к своим обычным делам.
В Юго-Восточной Азии произошло сильное землетрясение. Больше всего пострадали Таиланд и Мьянма. В Таиланде обрушились здания, некоторые люди оказались под завалами. Пока нет информации о пострадавших россиянах.
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