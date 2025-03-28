Тюменская модель спасалась бегством от землетрясения в Таиланде. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Толчки начались днем 28 марта
Толчки начались днем 28 марта Фото:

Модель из Тюмени Мария Иващенко спасалась бегством из здания, которое оказалось в эпицентре землетрясения в Бангкоке. Об этом стало известно журналистам.

«Сегодня у меня было запланировано большое шоу Chanel. Я находилась на подготовке в гримерке, когда очень сильно затрясло здание. Когда мы выбежали в коридор, там стоял очень громкий треск стен. Нам сказали прижаться к колоннам. Этот момент был самым страшным, нам надо было просто ждать, либо пока звук прекратится, либо когда все обвалится. В любую секунду могло все рухнуть. Мы были в очень высоком здании, его очень сильно шатало, но, слава Богу, мы были только на четвертом этаже», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на Марию Иващенко.

Девушка добавляет, что пережидать пик им пришлось парке, где поблизости не было высоких зданий. По ее словам, в первые минуты толчков в городе была паника, не работали подземное и наземное метро. Спустя какое-то время все успокоилось, и некоторые люди вернулись к своим обычным делам.

В Юго-Восточной Азии произошло сильное землетрясение. Больше всего пострадали Таиланд и Мьянма. В Таиланде обрушились здания, некоторые люди оказались под завалами. Пока нет информации о пострадавших россиянах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Модель из Тюмени Мария Иващенко спасалась бегством из здания, которое оказалось в эпицентре землетрясения в Бангкоке. Об этом стало известно журналистам. «Сегодня у меня было запланировано большое шоу Chanel. Я находилась на подготовке в гримерке, когда очень сильно затрясло здание. Когда мы выбежали в коридор, там стоял очень громкий треск стен. Нам сказали прижаться к колоннам. Этот момент был самым страшным, нам надо было просто ждать, либо пока звук прекратится, либо когда все обвалится. В любую секунду могло все рухнуть. Мы были в очень высоком здании, его очень сильно шатало, но, слава Богу, мы были только на четвертом этаже», — сообщает РБК Тюмень со ссылкой на Марию Иващенко. Девушка добавляет, что пережидать пик им пришлось парке, где поблизости не было высоких зданий. По ее словам, в первые минуты толчков в городе была паника, не работали подземное и наземное метро. Спустя какое-то время все успокоилось, и некоторые люди вернулись к своим обычным делам. В Юго-Восточной Азии произошло сильное землетрясение. Больше всего пострадали Таиланд и Мьянма. В Таиланде обрушились здания, некоторые люди оказались под завалами. Пока нет информации о пострадавших россиянах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...