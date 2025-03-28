28 марта 2025

Канада отказалась сотрудничать с Россией в Арктике

© Служба новостей «URA.RU»
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Канада планирует осваивать Арктику с союзниками
Канада планирует осваивать Арктику с союзниками Фото:

Канада планирует укреплять отношения в Арктике только с союзными странами и странами-единомышленницами, исключая Россию из этого списка. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни.

«Назначение посла по Арктике произошло отчасти для укрепления тех отношений, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленницами в Арктике. Россия никоим образом не является одной из этих стран», — подчеркнул Карни во время своего выступления в Монреале, которое транслировалось национальными телеканалами.

Сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами в арктических делах может создать проблемы для государств Европейского союза. Как сообщает Sky News, американский лидер Дональд Трамп полагает, что аннексия Гренландии является неотвратимой.

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Канада планирует укреплять отношения в Арктике только с союзными странами и странами-единомышленницами, исключая Россию из этого списка. Об этом заявил премьер-министр страны Марк Карни. «Назначение посла по Арктике произошло отчасти для укрепления тех отношений, которые у нас есть с союзниками или странами-единомышленницами в Арктике. Россия никоим образом не является одной из этих стран», — подчеркнул Карни во время своего выступления в Монреале, которое транслировалось национальными телеканалами. Сотрудничество между Россией и Соединенными Штатами в арктических делах может создать проблемы для государств Европейского союза. Как сообщает Sky News, американский лидер Дональд Трамп полагает, что аннексия Гренландии является неотвратимой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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