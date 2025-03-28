28 марта 2025

Sky News: союз России и США в Арктике станет новым вызовом для ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Интересы ЕС могут пострадать, если США объединится с РФ по вопросам Арктики
Интересы ЕС могут пострадать, если США объединится с РФ по вопросам Арктики Фото:

Союз России и США по вопросам Арктики может стать новым вызовом для стран Евросоюза. По словам американского президента Дональда Трампа, аннексия Гренландии неизбежна, передает Sky News.

«Угроза совместной эксплуатации Арктики Россией и Америкой в рамках раздела великих держав является еще одним вызовом для Европы в этом новом мировом порядке Трампа. И Гренландия оказалась в середине. Трамп заявил, что, по его мнению, американская аннексия Гренландии „произойдет“», — написали журналисты Sky News.

Интерес США к Гренландии обусловлен стремлением обеспечить национальную безопасность на фоне возможной угрозы со стороны Китая и России, как выразился президент Дональд Трамп. С 2009 года Гренландия обладает широкой автономией, хотя и остается под юрисдикцией Дании, что позволяет острову самостоятельно управлять своими природными ресурсами и внутренней политикой. Президент России Владимир Путин оценил план Трампа по поводу Гренландии. Он заявил, что Штаты вынашивают его с 60-х годов 19 века.

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Союз России и США по вопросам Арктики может стать новым вызовом для стран Евросоюза. По словам американского президента Дональда Трампа, аннексия Гренландии неизбежна, передает Sky News. «Угроза совместной эксплуатации Арктики Россией и Америкой в рамках раздела великих держав является еще одним вызовом для Европы в этом новом мировом порядке Трампа. И Гренландия оказалась в середине. Трамп заявил, что, по его мнению, американская аннексия Гренландии „произойдет“», — написали журналисты Sky News. Интерес США к Гренландии обусловлен стремлением обеспечить национальную безопасность на фоне возможной угрозы со стороны Китая и России, как выразился президент Дональд Трамп. С 2009 года Гренландия обладает широкой автономией, хотя и остается под юрисдикцией Дании, что позволяет острову самостоятельно управлять своими природными ресурсами и внутренней политикой. Президент России Владимир Путин оценил план Трампа по поводу Гренландии. Он заявил, что Штаты вынашивают его с 60-х годов 19 века.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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