Sky News: союз России и США в Арктике станет новым вызовом для ЕС

Союз России и США по вопросам Арктики может стать новым вызовом для стран Евросоюза. По словам американского президента Дональда Трампа, аннексия Гренландии неизбежна, передает Sky News.
«Угроза совместной эксплуатации Арктики Россией и Америкой в рамках раздела великих держав является еще одним вызовом для Европы в этом новом мировом порядке Трампа. И Гренландия оказалась в середине. Трамп заявил, что, по его мнению, американская аннексия Гренландии „произойдет“», — написали журналисты Sky News.
Интерес США к Гренландии обусловлен стремлением обеспечить национальную безопасность на фоне возможной угрозы со стороны Китая и России, как выразился президент Дональд Трамп. С 2009 года Гренландия обладает широкой автономией, хотя и остается под юрисдикцией Дании, что позволяет острову самостоятельно управлять своими природными ресурсами и внутренней политикой. Президент России Владимир Путин оценил план Трампа по поводу Гренландии. Он заявил, что Штаты вынашивают его с 60-х годов 19 века.
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