Лечащий врач Паши Техника заявил о высоком риске летального исхода

Лечащий врач рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) сообщил о высоком риске летального исхода. Его состояние остается критическим.
«Состояние г-на Ивлева остается критическим, с высоким риском летального исхода», — говорится в письме врача, которое опубликовано в telegram-канале рэпера. Медики настоятельно призвали родственников приехать для обсуждения дальнейших действий.
Пашу Техника ввели в искусственную кому 27 марта после отравления наркотиками в Таиланде. Музыкант подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Менеджер рэпера Марк выразил надежду на его выздоровление. Из-за серьезного состояния его не могут перевезти в Россию, а для операции требуется десять миллионов рублей, из которых половина уже собрана.
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