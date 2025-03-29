Лечащий врач Паши Техника заявил о высоком риске летального исхода

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Врачи заявили о критическом состоянии Паши Техника
Врачи заявили о критическом состоянии Паши Техника Фото:

Лечащий врач рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) сообщил о высоком риске летального исхода. Его состояние остается критическим.

«Состояние г-на Ивлева остается критическим, с высоким риском летального исхода», — говорится в письме врача, которое опубликовано в telegram-канале рэпера. Медики настоятельно призвали родственников приехать для обсуждения дальнейших действий.

Пашу Техника ввели в искусственную кому 27 марта после отравления наркотиками в Таиланде. Музыкант подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Менеджер рэпера Марк выразил надежду на его выздоровление. Из-за серьезного состояния его не могут перевезти в Россию, а для операции требуется десять миллионов рублей, из которых половина уже собрана.

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Лечащий врач рэпера Паши Техника (Павел Ивлев) сообщил о высоком риске летального исхода. Его состояние остается критическим. «Состояние г-на Ивлева остается критическим, с высоким риском летального исхода», — говорится в письме врача, которое опубликовано в telegram-канале рэпера. Медики настоятельно призвали родственников приехать для обсуждения дальнейших действий. Пашу Техника ввели в искусственную кому 27 марта после отравления наркотиками в Таиланде. Музыкант подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Менеджер рэпера Марк выразил надежду на его выздоровление. Из-за серьезного состояния его не могут перевезти в Россию, а для операции требуется десять миллионов рублей, из которых половина уже собрана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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