В ХМАО мошенники обещают жителям за деньги устроить на работу в «Сургутнефтегаз»

В Ханты-Мансийском автономном округе появились мошенники, которые за вознаграждение обещают трудоустроить в нефтяную компанию «Сургутнефтегаз». Как сообщил источник URA.RU, аферисты собирают паспортные данные соискателей и требуют оплатить расходы.
«Злоумышленники направляют кандидату на трудоустройство согласие на обработку персональных данных от ПАО „Сургутнефтегаз“, запрашивают копии паспортов, под разными предлогами просят компенсировать расходы на трудоустройство. Уведомляем, что ПАО „Сургутнефтегаз“ не предлагает устраивающимся на работу осуществлять переводы денежных средств для компенсации каких-либо расходов, связанных с процессом трудоустройства», — прокомментировала пресс-служба компании.
Объявления аферисты размещали на сайтах в интернете. В частности, были обнаружены сообщения о наборе охранников на месторождения компании, где соискателям предлагали высокую зарплату. Мошенники собирали личные данные у желающих устроиться на работу и просили деньги за трудоустройство. Представители компании подчеркнули, что «Сургутнефтегаз» не пользуется услугами посредников и размещает все вакансии на своем официальном сайте.
Ранее URA.RU сообщало, что бурильщики из Нижневартовска и Нефтеюганска необоснованно получали надбавку к заработной плате за проживание, обучение и работу в районах Крайнего Севера. Факты мошенничества выявили в одной из крупных нефтегазовых компаний Югры.
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