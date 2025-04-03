Прибыль компаний по продаже спецтехники миллиардера из ХМАО за год упала в два раза

Компании миллиардера Виктора Сарапина из Сургута (ХМАО) — «Ремэкс», «Ремэкс Трак», «ПКФ Ремэкс» и «МК Ремэкс» — завершили 2024 год с резким падением финансовых показателей. Исследователи URA.RU проанализировали их отчетность, размещенную на ресурсе БФО, и зафиксировали масштабное снижение выручки и прибыли.
«Совокупная выручка всех компаний Сарапина в 2024 году составила 62,07 миллиарда рублей, в то время как в 2023 году — 88,57 миллиарда. Чистая прибыль сократилась с 18,76 до 8,24 миллиарда рублей», — подсчитали аналитики.
За год группа компаний потеряла более 26 миллиардов рублей выручки и свыше 10 миллиардов чистой прибыли. Падение составило 30% и 56% соответственно. Особенно сильный спад показали сургутская компания «Ремэкс» и подмосковная «Ремэкс Трак». Даже несмотря на рост выручки у «ПКФ Ремэкс», ее прибыль также снизилась.
Агентство URA.RU направило запрос в компанию. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что Сарапин владеет сетью компаний, специализирующихся на продаже и обслуживании дорожно-строительной техники. В 2023 году его фирма «Ремэкс» показала впечатляющие результаты: выручка компании увеличилась на 10 миллиардов рублей, а чистая прибыль компании удвоилась — с 800 миллионов до 1,7 миллиарда рублей.
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