В ХМАО иностранка сколотила ОПГ для легализации мигрантов

В Ханты-Мансийске жительница с двойным гражданством с помощью двух подельников, один из которых был сотрудником МФЦ и незаконно легализовывала иностранцев. За это ей грозит уголовная ответственность, сообщили в пресс-службе следственного комитета региона. Обвинительное заключение утвердила прокуратура Югры и направила дело в суд.
«Участники преступной группы за денежное вознаграждение от иностранных граждан занимались оформлением документации для осуществления мигрантами трудовой деятельности. Изготавливали фиктивные трудовые договоры, фиктивно регистрировали иностранных граждан в личных жилых помещениях, где фактически иностранные граждане не проживали, осуществляли незаконную постановку иностранцев на миграционный учёт», — сообщили агентству в пресс-службе ведомства.
Всего они оформили более 700 иностранцев. Подозреваемые изготавливали для нелегалов фиктивные трудовые договоры, хотя по факту мигранты нигде не работали.
По версии следствия, всего обвиняемые получили более 2,5 миллионов рублей. Преступление выявили сотрудники Отдела по борьбе с организованной преступностью и Центра по противодействию УМВД региона.
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