03 апреля 2025

В ХМАО за бесценок продают вахтовый городок на нефтяном месторождении

Вахтовый городок на нефтяном месторождении в ХМАО продают за 400 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Поселок вахтовиков на нефтяном месторождении в ХМАО продают за 420 тысяч рублей
Поселок вахтовиков на нефтяном месторождении в ХМАО продают за 420 тысяч рублей Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО выставлен на продажу жилой вахтовый городок на территории Салымского нефтяного месторождения. Продавец сообщил URA.RU, что продаст его за 420 тысяч рублей или сдаст жилые вагончики в аренду.

«Предлагается жилой городок 2024 года выпуска, состоящий из вагонов-бытовок, прорабской, сушилки и офиса. Стоимость составляет 420 тысяч рублей, возможна аренда и обсуждение цены при продаже», — уточнил собеседник агентства.

В составе комплекса четыре жилых модуля на восемь мест каждый. Также на территории расположены вагоны для работы административного персонала и сушильное помещение. Компания продает вахтовый поселок после завершения проекта, который реализовала на месторождении.

Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе ХМАО выставлена на продажу производственная база с вахтовым городком и АЗС за полмиллиарда рублей. Участок расположен на нефтяном месторождении, где ведет добычу нефтяная компания «Сургутнефтегаз».

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В Нефтеюганском районе ХМАО выставлен на продажу жилой вахтовый городок на территории Салымского нефтяного месторождения. Продавец сообщил URA.RU, что продаст его за 420 тысяч рублей или сдаст жилые вагончики в аренду. «Предлагается жилой городок 2024 года выпуска, состоящий из вагонов-бытовок, прорабской, сушилки и офиса. Стоимость составляет 420 тысяч рублей, возможна аренда и обсуждение цены при продаже», — уточнил собеседник агентства. В составе комплекса четыре жилых модуля на восемь мест каждый. Также на территории расположены вагоны для работы административного персонала и сушильное помещение. Компания продает вахтовый поселок после завершения проекта, который реализовала на месторождении. Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе ХМАО выставлена на продажу производственная база с вахтовым городком и АЗС за полмиллиарда рублей. Участок расположен на нефтяном месторождении, где ведет добычу нефтяная компания «Сургутнефтегаз».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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