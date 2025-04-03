В ХМАО за бесценок продают вахтовый городок на нефтяном месторождении

В Нефтеюганском районе ХМАО выставлен на продажу жилой вахтовый городок на территории Салымского нефтяного месторождения. Продавец сообщил URA.RU, что продаст его за 420 тысяч рублей или сдаст жилые вагончики в аренду.
«Предлагается жилой городок 2024 года выпуска, состоящий из вагонов-бытовок, прорабской, сушилки и офиса. Стоимость составляет 420 тысяч рублей, возможна аренда и обсуждение цены при продаже», — уточнил собеседник агентства.
В составе комплекса четыре жилых модуля на восемь мест каждый. Также на территории расположены вагоны для работы административного персонала и сушильное помещение. Компания продает вахтовый поселок после завершения проекта, который реализовала на месторождении.
Ранее URA.RU писало, что в Сургутском районе ХМАО выставлена на продажу производственная база с вахтовым городком и АЗС за полмиллиарда рублей. Участок расположен на нефтяном месторождении, где ведет добычу нефтяная компания «Сургутнефтегаз».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!