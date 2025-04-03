В Нягани полицейские задержали 47-летнего жителя и его 39-летнюю супругу, которые в течение года продавали наркотики в нескольких городах Югры. Им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает telegram-канал ведомства.
«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Нягани в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 47-летнего мужчину и 39-летнюю женщину из Ханты-Мансийска, подозреваемых в незаконном обороте запрещённых веществ. При себе у задержанных обнаружены 16 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры».
Экспертиза установила, что порошок является наркотическим средством. Сами же обвиняемые рассказали, что уже год продают наркотики в городах региона, в основном в Ханты-Мансийске, Югорске и Нягани. Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.
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