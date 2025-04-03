03 апреля 2025

Семейная пара создала наркосеть в городах ХМАО. Видео

Полиция ХМАО задержала супружескую пару за наркоторговлю
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Полицейские задержали супругов, которые обвиняются в наркоторговле
Полицейские задержали супругов, которые обвиняются в наркоторговле Фото:

В Нягани полицейские задержали 47-летнего жителя и его 39-летнюю супругу, которые в течение года продавали наркотики в нескольких городах Югры. Им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает telegram-канал ведомства.

«Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Нягани в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 47-летнего мужчину и 39-летнюю женщину из Ханты-Мансийска, подозреваемых в незаконном обороте запрещённых веществ. При себе у задержанных обнаружены 16 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры».

Экспертиза установила, что порошок является наркотическим средством. Сами же обвиняемые рассказали, что уже год продают наркотики в городах региона, в основном в Ханты-Мансийске, Югорске и Нягани. Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.

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В Нягани полицейские задержали 47-летнего жителя и его 39-летнюю супругу, которые в течение года продавали наркотики в нескольких городах Югры. Им грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает telegram-канал ведомства. «Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по Нягани в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 47-летнего мужчину и 39-летнюю женщину из Ханты-Мансийска, подозреваемых в незаконном обороте запрещённых веществ. При себе у задержанных обнаружены 16 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета», — сообщает telegram-канал «Полиция Югры». Экспертиза установила, что порошок является наркотическим средством. Сами же обвиняемые рассказали, что уже год продают наркотики в городах региона, в основном в Ханты-Мансийске, Югорске и Нягани. Возбуждено уголовное дело, фигуранты заключены под стражу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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