03 апреля 2025

В Тюменской области отключат бесплатное ТВ

РТРС проведет профилактику оборудования в муниципалитетах Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вещание прервут для проведения профилактических работ
Вещание прервут для проведения профилактических работ Фото:

Несколько муниципалитетов Тюменской области временно останутся без бесплатного ТВ. Профилактический перерыв в вещании пройдет с 7 по 11 апреля, сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

«Кратковременное прекращение вещания. Перерывы трансляции возможны с 7 по 11 апреля в Абатском, Буньково, Заводоуковске, Исетском и Нижней Тавде», — говорится в уведомлении.

Отмечается, что во время перерывов вещания будут проходить плановые профилактические работы на оборудовании. Все отключения будут проходить в первой половине дня.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Несколько муниципалитетов Тюменской области временно останутся без бесплатного ТВ. Профилактический перерыв в вещании пройдет с 7 по 11 апреля, сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). «Кратковременное прекращение вещания. Перерывы трансляции возможны с 7 по 11 апреля в Абатском, Буньково, Заводоуковске, Исетском и Нижней Тавде», — говорится в уведомлении. Отмечается, что во время перерывов вещания будут проходить плановые профилактические работы на оборудовании. Все отключения будут проходить в первой половине дня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...