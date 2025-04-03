В Тюменской области отключат бесплатное ТВ

Несколько муниципалитетов Тюменской области временно останутся без бесплатного ТВ. Профилактический перерыв в вещании пройдет с 7 по 11 апреля, сообщается на сайте Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).
«Кратковременное прекращение вещания. Перерывы трансляции возможны с 7 по 11 апреля в Абатском, Буньково, Заводоуковске, Исетском и Нижней Тавде», — говорится в уведомлении.
Отмечается, что во время перерывов вещания будут проходить плановые профилактические работы на оборудовании. Все отключения будут проходить в первой половине дня.
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